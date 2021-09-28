Правительство не стало увязывать размер налога на прибыль компаний с выплатой дивидендов

Как говорится в решении премьера, опубликованном 28 сентября на сайте кабмина, Мишустин также поручил поддержать согласованные Минфином и представителями бизнеса ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в отношении апатит-нефелиновых, апатитовых, фосфоритовых, калийных, апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и маложелезистых апатитовых руд, многокомпонентных комплексных руд Красноярского края, содержащих медь, никель, металлы платиновой группы, а также коксующегося угля.



Кроме того, правительство поддержало установление адвалорной составляющей ставки НДПИ на железную руду в размере 4,8% и ставки акциза на жидкую сталь в размере 2,7%. Оба показателя согласованы с Минфином и бизнес-сообществом.

