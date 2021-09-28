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Правительство не стало увязывать размер налога на прибыль компаний с выплатой дивидендов

Правительство решило исключить из поправок в налоговое законодательство положение о повышении налога на прибыль для компаний, направляющих ее на выплату дивидендов. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин по итогам встречи с предпринимателями.

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Как говорится в решении премьера, опубликованном 28 сентября на сайте кабмина, Мишустин также поручил поддержать согласованные Минфином и представителями бизнеса ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в отношении апатит-нефелиновых, апатитовых, фосфоритовых, калийных, апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и маложелезистых апатитовых руд, многокомпонентных комплексных руд Красноярского края, содержащих медь, никель, металлы платиновой группы, а также коксующегося угля.

Кроме того, правительство поддержало установление адвалорной составляющей ставки НДПИ на железную руду в размере 4,8% и ставки акциза на жидкую сталь в размере 2,7%. Оба показателя согласованы с Минфином и бизнес-сообществом.

Встреча Мишустина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прошла 23 сентября. На нее отправилась «тяжелая артиллерия» в лице Романа Абрамовича, Владимира Потанина, Олега Дерипаски и других тяжеловесов российского бизнеса.

Минфину по итогам встречи поручено доработать проект поправок во вторую часть Налогового кодекса с учетом обсуждения и представить его в правительство.

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Комментарии (2)

Skazochny
реально оккупанты
abvgdpopa
))))))
естественно!
у братков забирать это не у населения
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