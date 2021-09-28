Правительство не стало увязывать размер налога на прибыль компаний с выплатой дивидендов

Как говорится в решении премьера, опубликованном 28 сентября на сайте кабмина, Мишустин также поручил поддержать согласованные Минфином и представителями бизнеса ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в отношении апатит-нефелиновых, апатитовых, фосфоритовых, калийных, апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и маложелезистых апатитовых руд, многокомпонентных комплексных руд Красноярского края, содержащих медь, никель, металлы платиновой группы, а также коксующегося угля.
Кроме того, правительство поддержало установление адвалорной составляющей ставки НДПИ на железную руду в размере 4,8% и ставки акциза на жидкую сталь в размере 2,7%. Оба показателя согласованы с Минфином и бизнес-сообществом.
Встреча Мишустина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прошла 23 сентября. На нее отправилась «тяжелая артиллерия» в лице Романа Абрамовича, Владимира Потанина, Олега Дерипаски и других тяжеловесов российского бизнеса.
Минфину по итогам встречи поручено доработать проект поправок во вторую часть Налогового кодекса с учетом обсуждения и представить его в правительство.