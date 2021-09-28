«Жаль, что сложилась эта ситуация». В Испании начали убирать баннеры, связывающие русских девушек с проституцией

Испанская ассоциация «Новая жизнь» (занимается защитой женщин от насилия), начала убирать с улиц городов вызвавшую скандал социальную рекламу с «меню русских проституток». О демонтаже провокационных билбордов со ссылкой на представителя организации Лурдес Хименес 28 сентября сообщает РИА Новости.



По словам Хименес, данный формат социальной рекламы выиграл на специальном конкурсе. Однако после размещения плакатов в ассоциацию поступило несколько звонков от русской диаспоры, в том числе из Русского дома, и сейчас готовятся официальные извинения, которые будут распространены публично, а всем звонившим письма направят по электронной почте. «Наша организация работает против жестокого обращения с людьми всех национальностей. Мы оказываем помощь русским, африканкам, латиноамериканкам, испанкам. И никогда не ставили целью выделить определённую национальность. Я очень хорошо понимаю реакцию. Мне жаль, что сложилась эта ситуация», — подчеркнула представитель «Новой жизни».

