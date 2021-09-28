«Жаль, что сложилась эта ситуация». В Испании начали убирать баннеры, связывающие русских девушек с проституцией

Испанская ассоциация «Новая жизнь» (занимается защитой женщин от насилия), начала убирать с улиц городов вызвавшую скандал социальную рекламу с «меню русских проституток». О демонтаже провокационных билбордов со ссылкой на представителя организации Лурдес Хименес 28 сентября сообщает РИА Новости.
По словам Хименес, данный формат социальной рекламы выиграл на специальном конкурсе. Однако после размещения плакатов в ассоциацию поступило несколько звонков от русской диаспоры, в том числе из Русского дома, и сейчас готовятся официальные извинения, которые будут распространены публично, а всем звонившим письма направят по электронной почте. «Наша организация работает против жестокого обращения с людьми всех национальностей. Мы оказываем помощь русским, африканкам, латиноамериканкам, испанкам. И никогда не ставили целью выделить определённую национальность. Я очень хорошо понимаю реакцию. Мне жаль, что сложилась эта ситуация», — подчеркнула представитель «Новой жизни».
«Фонтанка» писала, что скандальные баннеры появились в нескольких испанских городах на севере страны. На плакатах изображено фото «меню» с ценой на русских девушек и размещённой здесь же стоимостью наркотического вещества, которое предлагалось в качестве дополнения к «товару». Реклама вызвала возмущение не только у русской диаспоры в Испании, но и в российском посольстве, где пообещали принять юридические меры в случае, если данная реклама не будет снята и не будут принесены извинения.