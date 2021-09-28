Жалоба на «молитву» во время урока физкультуры в пермской школе оказалась выдумкой ученика

Урок физкультуры в пермской школе
«Со слов руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе «по-турецки». Никакого религиозного контекста в этом не было», — цитирует департамент портал 59.ru.
В школе учителя физкультуры считают «грамотным и опытным», ранее к нему претензии не предъявлялись. Кроме того, мама мальчика, пожаловавшегося на то, что якобы детей заставили на уроке молиться Аллаху, пришла к выводу о нечестности ребёнка. Об этом она сообщила директору школы.
Ранее школьник рассказал, что после непродолжительного занятия физкультурой учитель попросил детей изобразить что-то вроде «позы лотоса», положить руки на колени, обратив ладони вверх. Затем преподаватель якобы предложил детям помолиться Аллаху за собственное здоровье.