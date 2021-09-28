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Жалоба на «молитву» во время урока физкультуры в пермской школе оказалась выдумкой ученика

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Урок физкультуры в пермской школе № 123 не имел религиозного подтекста. Об этом заявили в региональном департаменте образования 28 сентября.

«Со слов руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе «по-турецки». Никакого религиозного контекста в этом не было», — цитирует департамент портал 59.ru.

В школе учителя физкультуры считают «грамотным и опытным», ранее к нему претензии не предъявлялись. Кроме того, мама мальчика, пожаловавшегося на то, что якобы детей заставили на уроке молиться Аллаху, пришла к выводу о нечестности ребёнка. Об этом она сообщила директору школы.

Ранее школьник рассказал, что после непродолжительного занятия физкультурой учитель попросил детей изобразить что-то вроде «позы лотоса», положить руки на колени, обратив ладони вверх. Затем преподаватель якобы предложил детям помолиться Аллаху за собственное здоровье.

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Комментарии (2)

Владислав М
А остальные мамы к какому выводу пришли?
"...Девушка, чьи дети тоже учатся в этом классе, сообщила 59.RU, что они рассказали ей то же самое: учитель попросил их помолиться Аллаху и попросить здоровья.
— Я заявила, что на физкультуру к этому педагогу мои дети ходить не будут! — рассказала мама первоклассника. — И другие родители тоже..."
Или с этими родителями руководство школы договориться ещё не успело?
мухомор
в смысле ученика?
там сразу несколько детей подтвердили что учитель заставил заниматься намазом.
и "учились сидеть в позе «по-турецки»" не входит в программу физкультуры.
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