Жалоба на «молитву» во время урока физкультуры в пермской школе оказалась выдумкой ученика

Урок физкультуры в пермской школе № 123 не имел религиозного подтекста. Об этом заявили в региональном департаменте образования 28 сентября.



«Со слов руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе «по-турецки». Никакого религиозного контекста в этом не было», — цитирует департамент портал 59.ru.



В школе учителя физкультуры считают «грамотным и опытным», ранее к нему претензии не предъявлялись. Кроме того, мама мальчика, пожаловавшегося на то, что якобы детей заставили на уроке молиться Аллаху, пришла к выводу о нечестности ребёнка. Об этом она сообщила директору школы.

