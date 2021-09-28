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Сбежавший из воинской части на Урале срочник не опасен. Оружие он бросил по пути к свободе

Автомат, с которым ушел из части в Свердловской области срочник, нашли

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Оружие, с которым из воинской части на Урале ушел 20-летний солдат-срочник, нашли.

Об этом 28 сентября сообщает издание е1.ru.

Помимо автомата, с которым солдат ушел из части в поселке Свободном, по данным портала, сотрудники полиции нашли личные вещи срочника.

Как сообщили изданию в пресс-службе ЦВО, военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился во время проведения учений. Его сейчас ищут служащие Екатеринбургского гарнизона совместно с полицией.

Как писала «Фонтанка», 20-летнего Ивана, призванного из Тюменской области, хватились сегодня утром. Он ушел из части, которая относится к Ракетным войскам стратегического назначения, с автоматом и штык-ножом. На его поиски были ориентированы сотрудники МВД.

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