FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +11
72.66р85.04р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Солдат-срочник с автоматом и штык-ножом сбежал из Тагильского ракетного соединения

На Урале ищут солдата, который покинул часть с автоматом

7
Печать

Двадцатилетний срочник пропал из воинской части в Свердловской области.

Об этом 28 сентября сообщает портал е1.ru.

Как пишет издание, с утра в регионе ищут солдата 2001 года рождения по имени Иван, который сбежал из воинской части в поселке Свободном. По данным источников, с собой молодой человек взял складной укороченный автомат Калашникова и штык-нож.

По информации СМИ, парень был призван на службу из Тюменской области.

Часть относится к Ракетным войскам стратегического назначения. Однако комментариев руководства части или Минобороны изданию получить не удалось.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

SERGEY111
Наверное устал каждый день в части от сладкоголосых русалок отбиваться и ведрами щербет пить .
Dimitry Antonov
В тайгу подался, к Шойгу в гости, рассказать о хороших условиях службы и давним полным искоренении дедовщины.
266306778
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекар.ствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний