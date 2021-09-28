Солдат-срочник с автоматом и штык-ножом сбежал из Тагильского ракетного соединения

Двадцатилетний срочник пропал из воинской части в Свердловской области.



Об этом 28 сентября сообщает портал е1.ru.



Как пишет издание, с утра в регионе ищут солдата 2001 года рождения по имени Иван, который сбежал из воинской части в поселке Свободном. По данным источников, с собой молодой человек взял складной укороченный автомат Калашникова и штык-нож.



По информации СМИ, парень был призван на службу из Тюменской области.

Часть относится к Ракетным войскам стратегического назначения. Однако комментариев руководства части или Минобороны изданию получить не удалось.

