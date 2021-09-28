«Раскаялся, сидеть в тюрьме надоело». Петербуржцу, который убил свою мать, вспорол ей живот и утопил в Ижоре, пересмотрят «мягкий» приговор

Апелляционная коллегия городского суда Петербурга отменила приговор горожанину, который убил собственную мать и утопил тело в реке. Пока он останется под стражей, сообщает 28 сентября объединенная пресс-служба судов Северной столицы.



Убийство произошло в феврале 2019-го в садоводстве «Константиновка» в Горелово. Мужчина напал на мать, жестоко ее избил, проткнул металлическим прутом, а затем душил руками и шнуром. Труп он спрятал в садовую бочку, через несколько дней перенес в гараж, вспорол живот и спрятал туда несколько садовых перчаток. Тело преступник сбросил в Ижору, а работавшим с делом полицейским вручил поддельную записку матери, которую она якобы оставила перед исчезновением.

