«Раскаялся, сидеть в тюрьме надоело». Петербуржцу, который убил свою мать, вспорол ей живот и утопил в Ижоре, пересмотрят «мягкий» приговор

Апелляционная коллегия городского суда Петербурга отменила приговор горожанину, который убил собственную мать и утопил тело в реке. Пока он останется под стражей, сообщает 28 сентября объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Убийство произошло в феврале 2019-го в садоводстве «Константиновка» в Горелово. Мужчина напал на мать, жестоко ее избил, проткнул металлическим прутом, а затем душил руками и шнуром. Труп он спрятал в садовую бочку, через несколько дней перенес в гараж, вспорол живот и спрятал туда несколько садовых перчаток. Тело преступник сбросил в Ижору, а работавшим с делом полицейским вручил поддельную записку матери, которую она якобы оставила перед исчезновением.
В марте мужчину приговорили к семи годам заключения в колонии строгого режима. Сторона обвинения не согласилась — сочла наказание слишком мягким. Сам преступник просил оставить приговор без изменения, заявил, что сидеть в тюрьме ему надоело, он раскаялся, хочет отбыть наказание, работать и приносить пользу семье и стране. По его словам, преступление совершать он не хотел, а с матерью отношения всегда были тяжелыми. Сейчас дело направили на новое рассмотрение.