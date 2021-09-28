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«Раскаялся, сидеть в тюрьме надоело». Петербуржцу, который убил свою мать, вспорол ей живот и утопил в Ижоре, пересмотрят «мягкий» приговор

В Петербурге изменят приговор мужчине, убившему свою мать

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Апелляционная коллегия городского суда Петербурга отменила приговор горожанину, который убил собственную мать и утопил тело в реке. Пока он останется под стражей, сообщает 28 сентября объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Убийство произошло в феврале 2019-го в садоводстве «Константиновка» в Горелово. Мужчина напал на мать, жестоко ее избил, проткнул металлическим прутом, а затем душил руками и шнуром. Труп он спрятал в садовую бочку, через несколько дней перенес в гараж, вспорол живот и спрятал туда несколько садовых перчаток. Тело преступник сбросил в Ижору, а работавшим с делом полицейским вручил поддельную записку матери, которую она якобы оставила перед исчезновением.

В марте мужчину приговорили к семи годам заключения в колонии строгого режима. Сторона обвинения не согласилась — сочла наказание слишком мягким. Сам преступник просил оставить приговор без изменения, заявил, что сидеть в тюрьме ему надоело, он раскаялся, хочет отбыть наказание, работать и приносить пользу семье и стране. По его словам, преступление совершать он не хотел, а с матерью отношения всегда были тяжелыми. Сейчас дело направили на новое рассмотрение.

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Комментарии (5)

AlBerkut
Очень надеюсь, что этого выродка достойно его деяниям приняли, и уже в СИЗО 😈
И таки с какой такой радости ему чуть больше минимума по ч. 1 ст. 105 дали? Почему не по верхней планке? 🤔
266306778
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент прих.одится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
07A
Наверное этот изверг считает Понасенкова историком!
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