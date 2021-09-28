В Челябинской области метёт и на западе — в горнозаводской зоне, и на юге региона, сообщает 28 сентября 74.RU. В Верхнеуральском районе в снежном плену на дороге оказались школьные автобусы и 18 автомобилей. Их вызволяли спасатели.
В соседней Башкирии, как пишет UFA1.RU, аналогичная ситуация. В Белорецком, Сибайском и Абзелиловском районах республики выпал первый снег. А к ночи он ожидается и в её столице — Уфе. Синоптики призвали жителей быть аккуратнее за рулем и соблюдать правила дорожного движения.
В Петербурге, напротив, вся первая декада октября, по прогнозам синоптиков, обещает быть теплой и даёт надежду на бабье лето.