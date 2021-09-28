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Трассы замело, водителей просят не высовываться: посмотрите, как заметает Урал и Башкирию

В Челябинской области и в Башкирии выпал первый снег

Зима пришла в Челябинскую область и в Башкирию — регионы накрыло снегопадами. Осадки выпали слоем в 10–11 сантиметров.

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В Челябинской области метёт и на западе — в горнозаводской зоне, и на юге региона, сообщает 28 сентября 74.RU. В Верхнеуральском районе в снежном плену на дороге оказались школьные автобусы и 18 автомобилей. Их вызволяли спасатели.

В соседней Башкирии, как пишет UFA1.RU, аналогичная ситуация. В Белорецком, Сибайском и Абзелиловском районах республики выпал первый снег. А к ночи он ожидается и в её столице — Уфе. Синоптики призвали жителей быть аккуратнее за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

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В Петербурге, напротив, вся первая декада октября, по прогнозам синоптиков, обещает быть теплой и даёт надежду на бабье лето.

Фото: Тимур Шарипкулов / ufa1.ru

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