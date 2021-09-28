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Адвокат и майор гатчинской полиции отправятся в колонию после того, как попались на взятке

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Московский райсуд Петербурга огласил приговор бывшим адвокату и начальнику экономического отдела полиции по Гатчинскому району Ленобласти. Они пытались провернуть совместное дело со взяткой, сообщает 28 сентября объединенная пресс-служба городских судов.

Следствие установило, что адвокат Денис Сонин решил облегчить участь подозреваемого, интересы которого представлял в суде. Он договорился с майором полиции Алексеем Мусихиным, что тот передаст взятку полицейским и росгвардейцам, чтобы они перестали расследовать дело подзащитного и переквалифицировали его преступление как менее тяжкое.

16 июля прошлого года адвокат встретился в автомобиле со своим клиентом, который передал ему два миллиона рублей. Они были фальшивыми — подозреваемый действовал в интересах следствия, и адвоката задержали на месте. Через пару часов такую же схему провернули с Мусихиным: Сонин передал ему фальшивый миллион, и майора задержали.

Оба полностью признали вину и были взяты под стражу в зале суда. Сонина приговорили к трем годам заключения, а Мусихина — к двум: в колонии строгого и общего режима, соответственно.

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Комментарии (4)

Михаил Петров-Водкин
Майор Алибаба-Оглы Мусиханов-Заде. А по-нашему, просто Алексей Мусихин.
Dimitry Antonov
Адвокату на год больше назначили.
С чего бы это? За искушение честного полицейского? Или за то, что сдал подельника?
Karlos02
Так если деньги фальшивые так и объекта посягательства нет.....
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