Адвокат и майор гатчинской полиции отправятся в колонию после того, как попались на взятке

Следствие установило, что адвокат Денис Сонин решил облегчить участь подозреваемого, интересы которого представлял в суде. Он договорился с майором полиции Алексеем Мусихиным, что тот передаст взятку полицейским и росгвардейцам, чтобы они перестали расследовать дело подзащитного и переквалифицировали его преступление как менее тяжкое.

Московский райсуд Петербурга огласил приговор бывшим адвокату и начальнику экономического отдела полиции по Гатчинскому району Ленобласти. Они пытались провернуть совместное дело со взяткой, сообщает 28 сентября объединенная пресс-служба городских судов.

16 июля прошлого года адвокат встретился в автомобиле со своим клиентом, который передал ему два миллиона рублей. Они были фальшивыми — подозреваемый действовал в интересах следствия, и адвоката задержали на месте. Через пару часов такую же схему провернули с Мусихиным: Сонин передал ему фальшивый миллион, и майора задержали.



Оба полностью признали вину и были взяты под стражу в зале суда. Сонина приговорили к трем годам заключения, а Мусихина — к двум: в колонии строгого и общего режима, соответственно.

