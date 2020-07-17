Начальника отдела по противодействию коррупции полиции Гатчины подозревают в получении крупной взятки от адвоката

Как стало известно 47news , рано утром в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Гатчинскому району начали обыск сотрудники СК и оперативники «полицейского» отдела «М» регионального Управления ФСБ. Начальника этого отдела, как пишет 47news, задержали ранее в момент, когда адвокат передавал ему деньги.

Начальника экономического отдела УМВД по Гатчинскому району Ленобласти в ночь на 17 июля задержали сотрудники управления Федеральной службы безопасности. Майора полиции Алексея Мусихина подозревают в получении взятки от адвоката.

Самого адвоката, в свою очередь, задержали в Московском районе Петербурга, и он согласился сотрудничать. На встречу с полицейским он отправился со спецаппаратурой. По предварительной информации, переданная сумма превышает миллион рублей.



Известно также, что начальник УМВД Александр Волков в данный момент находится в отпуске.

