FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +25
71.23р81.23р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.07.2020 11:38
5
Печать

Начальника отдела по противодействию коррупции полиции Гатчины подозревают в получении крупной взятки от адвоката

Начальника экономического отдела УМВД по Гатчинскому району Ленобласти в ночь на 17 июля задержали сотрудники управления Федеральной службы безопасности. Майора полиции Алексея Мусихина подозревают в получении взятки от адвоката.

Как стало известно 47news, рано утром в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Гатчинскому району начали обыск сотрудники СК и оперативники «полицейского» отдела «М» регионального Управления ФСБ. Начальника этого отдела, как пишет 47news, задержали ранее в момент, когда адвокат передавал ему деньги.

Самого адвоката, в свою очередь, задержали в Московском районе Петербурга, и он согласился сотрудничать. На встречу с полицейским он отправился со спецаппаратурой. По предварительной информации, переданная сумма превышает миллион рублей.

Известно также, что начальник УМВД Александр Волков в данный момент находится в отпуске.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

262166501
🔞 Скучаешь? Успей завести новые знакомства с женщинами, котopыe тебе подходят!
🔥 Откровенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/nazsex
Murmur
Фьють, ха!
Петр Петров
как он посмел??? Офицер Российской полиции, взял взятку!!! Ну это уж чересчур
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний