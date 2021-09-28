Дети годами занимались танцами в подвале жилого дома на севере Петербурга, где рисковали свариться в кипятке

Опасную ситуацию специалисты обнаружили еще в 2018 году в ходе проверки. В подвале по Скобелевскому проспекту, 17, «Юность» еще в 2004 году организовала спортивные и танцевальные секции. Там, по данным ТЭК, тренировались 10 коллективов — около 150 юных петербуржцев. Дети находились в непосредственной близости к тепловой сети диаметром 80 мм с кипятком внутри, которая была проложена еще в 1990 году.



После выданного предписания руководство организации заявило, что готово освободить помещение, но просило дать время на переезд. При этом у ДДТ был договор на право безвозмездного пользования подвалом, заключенный с городом. Его пришлось расторгнуть, а помещение вновь передать в казну.

