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Дети годами занимались танцами в подвале жилого дома на севере Петербурга, где рисковали свариться в кипятке

В Выборгском районе Петербурга в филиале дома детского творчества «Юность» занятия проходили в подвале жилого дома возле теплосетей. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

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Опасную ситуацию специалисты обнаружили еще в 2018 году в ходе проверки. В подвале по Скобелевскому проспекту, 17, «Юность» еще в 2004 году организовала спортивные и танцевальные секции. Там, по данным ТЭК, тренировались 10 коллективов — около 150 юных петербуржцев. Дети находились в непосредственной близости к тепловой сети диаметром 80 мм с кипятком внутри, которая была проложена еще в 1990 году.

После выданного предписания руководство организации заявило, что готово освободить помещение, но просило дать время на переезд. При этом у ДДТ был договор на право безвозмездного пользования подвалом, заключенный с городом. Его пришлось расторгнуть, а помещение вновь передать в казну.

Из-за опасности занятий ТЭК в феврале этого года обратился в суд с требованием освободить подвал, но решение ждать не потребовалось. «Юность» устранила нарушение в ходе рассмотрения судебного дела. «К новому учебному году организации уже там не было», — уточнили на предприятии.

С начала года, по данным ГУП «ТЭК СПб», от посторонних объектов на теплосетях освободили 22 адреса. Среди них — 5 подвалов, 11 зеленых насаждений и 6 других.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в Приморском районе Петербурга через суд снесли игровую площадку, построенную над трубами с кипятком.

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