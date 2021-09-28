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Нижегородцу после первой прививки «КовиВаком» второй раз вкололи «Спутник». Говорят, что по ошибке

Жителю Нижнего Новгорода по ошибке ввели две разные вакцины от коронавируса

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Министерство здравоохранения Нижегородской области инициировало проверку после того, как в одной из поликлиник пациенту по ошибке ввели две разные вакцины от COVID-19.

Как пишет 28 сентября «Интерфакс», накануне журналисты одной из местных телепрограмм сообщили, что жителю Нижнего Новгорода сделали первый укол вакциной «КовиВак», а в качестве второго компонента ввели «Спутник V». По данным СМИ, после повторной вакцинации у мужчины поднялась температура. Врачи же на это заявили, что пациент якобы сам ввёл их в заблуждение, сказав, что в первый раз его тоже укололи «Спутником».

Глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов по этому поводу сообщил в своём Instagram, что все обстоятельства случившегося будут тщательно изучены. «Ошибка, конечно, есть. Но и обстоятельства бывают разные. Не всё так однозначно. Мы обязательно спокойно разберёмся», — написал Мелик-Гусейнов.

В то же время заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета профессор Виктор Краснов, слова которого приводятся в сообщении регионального минздрава, отметил, что, несмотря на допущенную ошибку в данном конкретном случае, «такая схема вакцинации клинически не представляет опасности».

Ранее «Фонтанка» писала о заявлении замминистра здравоохранения РФ Олега Гриднева, что после «Спутника V» может потребоваться прививка другой вакциной — например «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной».

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Комментарии (7)

Oleg_I
И правильно сделали. Теперь он хотя бы процентов на 50 защищен.
SERGEY111
Все правильно - градус всегда повышают .
Cveta
А врачи зачем там посажены,,если не смотрят , что было введено раньше, мало ли что пациент говорит, он может что угодно говорить, глаза надо открывать и смотреть документы
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