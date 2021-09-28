Нижегородцу после первой прививки «КовиВаком» второй раз вкололи «Спутник». Говорят, что по ошибке

Министерство здравоохранения Нижегородской области инициировало проверку после того, как в одной из поликлиник пациенту по ошибке ввели две разные вакцины от COVID-19.
Как пишет 28 сентября «Интерфакс», накануне журналисты одной из местных телепрограмм сообщили, что жителю Нижнего Новгорода сделали первый укол вакциной «КовиВак», а в качестве второго компонента ввели «Спутник V». По данным СМИ, после повторной вакцинации у мужчины поднялась температура. Врачи же на это заявили, что пациент якобы сам ввёл их в заблуждение, сказав, что в первый раз его тоже укололи «Спутником».
Глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов по этому поводу сообщил в своём Instagram, что все обстоятельства случившегося будут тщательно изучены. «Ошибка, конечно, есть. Но и обстоятельства бывают разные. Не всё так однозначно. Мы обязательно спокойно разберёмся», — написал Мелик-Гусейнов.
В то же время заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета профессор Виктор Краснов, слова которого приводятся в сообщении регионального минздрава, отметил, что, несмотря на допущенную ошибку в данном конкретном случае, «такая схема вакцинации клинически не представляет опасности».
Ранее «Фонтанка» писала о заявлении замминистра здравоохранения РФ Олега Гриднева, что после «Спутника V» может потребоваться прививка другой вакциной — например «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной».