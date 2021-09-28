Нижегородцу после первой прививки «КовиВаком» второй раз вкололи «Спутник». Говорят, что по ошибке

Министерство здравоохранения Нижегородской области инициировало проверку после того, как в одной из поликлиник пациенту по ошибке ввели две разные вакцины от COVID-19.



Как пишет 28 сентября «Интерфакс», накануне журналисты одной из местных телепрограмм сообщили, что жителю Нижнего Новгорода сделали первый укол вакциной «КовиВак», а в качестве второго компонента ввели «Спутник V». По данным СМИ, после повторной вакцинации у мужчины поднялась температура. Врачи же на это заявили, что пациент якобы сам ввёл их в заблуждение, сказав, что в первый раз его тоже укололи «Спутником».

