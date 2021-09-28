Глава Минздрава оценил расходы на борьбу с ковидом в 2021 году в триллион рублей

В Минздраве подсчитали, что расходы на борьбу с коронавирусом в России в 2021 году составят около 1 трлн рублей. Об этом в ходе форума пациент-ориентированных инноваций в Москве 29 сентября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



«Именно она (коронавирусная инфекция. — Прим. ред.) изменяет объёмы медицинской помощи, приоритеты и направления финансовых потоков /.../ Сегодня, за семь месяцев, почти 300 миллиардов рублей система ОМС потратила только на лечение коронавирусной инфекции в стационарах. А если посмотреть общие консолидированные расходы в этом году, которые составят, по нашим оценкам, свыше или в районе 1 триллиона рублей, то это, конечно же, серьёзный вызов для всей финансовой системы обеспечения», — цитирует Мурашко «Интерфакс».

