FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +11
72.66р85.04р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Госдуму внесли проект о запрете людям с судимостью работать таксистами

8
Печать

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому лицам с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления будет запрещено работать таксистами и вообще заниматься пассажирскими перевозками. Соответствующие документы опубликованы 28 сентября на сайте «Система обеспечения государственной деятельности».

Проект предлагает ввести отдельную статью в Трудовом кодексе. Запрет будет касаться судимых не только в России, но и в странах Евразийского экономического союза. На других иностранцев он не распространится — только потому, что они и так не могут получить разрешение на работу в России с судимостью.

Если проект примут, до 1 марта 2023 года действующие водители такси и общественного транспорта должны будут принести на работу справку о несудимости. При регистрации индивидуальных предпринимателей, желающих работать в такси или пассажирских перевозках, справку тоже потребуют.

Ранее «Фонтанка» писала, что путь в таксисты хотят закрыть и злостным нарушителям ПДД. Управлять легковыми такси могут запретить водителям, имеющим более трех неоплаченных штрафов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Vasya11
Таксисты ладно. А если партии таким образом потрясти?
Или они свои? И законы они только для таксистов пишут?
James Cook
Хорошо бы дополнить закон , и после лишения прав тоже запретить.
Pilat
Отсекая возможность судимым работать, их просто снова толкают в криминал.
Тупость некоторых чиновников запредельна.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний