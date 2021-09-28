В Госдуму внесли проект о запрете людям с судимостью работать таксистами

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому лицам с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления будет запрещено работать таксистами и вообще заниматься пассажирскими перевозками. Соответствующие документы опубликованы 28 сентября на сайте «Система обеспечения государственной деятельности».



Проект предлагает ввести отдельную статью в Трудовом кодексе. Запрет будет касаться судимых не только в России, но и в странах Евразийского экономического союза. На других иностранцев он не распространится — только потому, что они и так не могут получить разрешение на работу в России с судимостью.

