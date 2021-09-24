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В России злостным нарушителям ПДД могут запретить работать в такси

Водителям, имеющим более трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, могут запретить управлять легковым такси. Об этом 24 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на законопроект Минтранса РФ.

«В части безопасности пассажиров законопроектом предусматривается запрет управления легковым такси лицами, имеющими более трех неоплаченных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения», — заявили в ведомстве.

Также Минтранс уточнил, что документом урегулированы вопросы ответственности перевозчиков и службы заказа такси перед пассажиром, которому во время перевозки был причинен вред.

«В случае, если пассажир сделал заказ через службу заказа, и у перевозчика имелось разрешение на перевозки пассажиров легковыми такси — служба заказа несет солидарную с перевозчиком ответственность», — добавили в министерстве.

Ранее Росстат сообщил, что услугами такси пользуются только 14,2% жителей России. Чаще всего на такси ездят люди в возрасте от 20 до 24 лет (20,8%), а также в возрасте от 25 до 29 лет (19,7%). Реже всего этими услугами пользуются граждане от 60 до 69 лет.

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Комментарии (5)

Редиска Здесь
На третьем нарушении за последние 12 месяцев надо забирать права, за езду без прав давать реальный срок - только такой подход будет эффективен.
И не надо ограничиваться такси. Это должно относиться ко всем водителям.
Sonata
Поддерживаю. Людей таким возить нельзя. Пусть чиновников возят.
Владислав М
Бред какой-то! Чиновникам нужна безопасность, или тупо хотят увеличить собираемость денег?
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