В России злостным нарушителям ПДД могут запретить работать в такси

Водителям, имеющим более трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, могут запретить управлять легковым такси. Об этом 24 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на законопроект Минтранса РФ.



«В части безопасности пассажиров законопроектом предусматривается запрет управления легковым такси лицами, имеющими более трех неоплаченных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения», — заявили в ведомстве.



Также Минтранс уточнил, что документом урегулированы вопросы ответственности перевозчиков и службы заказа такси перед пассажиром, которому во время перевозки был причинен вред.

