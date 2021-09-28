29 сентября — круглый стол «В масштабе города: какие проекты нужны Петербургу»

Каких проектов не хватает городу и от чего зависит их успешность и перспективы реализации — обсудим на круглом столе.

Петербург — город активного строительства и больших проектов. Часть из них: ЗСД, Лахта-Центр, Газпром Арена, Морской фасад — уже построены и украшают наш город. Некоторые так и остались нереализованными — Орловский тоннель, подземный комплекс под площадью Восстания. При этом новые проекты появляются — из последних заявленных это парк Тучков Буян, Восточный скоростной диаметр и другие.

Вопросы для обсуждения:



• Почему одни проекты реализуются, а другие так и остаются на бумаге? Чего не хватает для их воплощения — денег, политической воли или идеи?



• Какие из реализуемых сейчас проектов можно назвать наиболее важными для города? В чем их роль в развитии Петербурга?



• Каких проектов не хватает Петербургу? Что нужно построить, чтобы жизнь в городе стала более комфортной? Какие дороги, общественные пространства и здания нужны городу?



• Как сохранять историческое и культурное наследие и при этом давать городу развиваться?



• Какую роль должны играть горожане в вопросах нового строительства? Как они могут сейчас проявить свою волю относительно новых проектов не только протестами, но и конструктивно?



Спикеры:

— Григорьев Владимир Анатольевич, Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

— Белоусов Алексей Игоревич, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб»

— Калинин Дмитрий Олегович, директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург»

— Софронов Сергей, коммерческий директор ГК «ПСК»

— Новосадюк Евгений Анатольевич, главный архитектор проекта, партнер архитектурного бюро «Студия 44»

— Стрешний Кирилл Владимирович, директор проектов GloraX

— Храмов Роман Николаевич, исполнительный директор компании «Новые горизонты»