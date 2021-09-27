Они уточняют, что полная темнота наступила как минимум в квартале между улицами Типанова и Орджоникидзе. Электричество пропало около 21:30. В пресс-службе «Ленэнерго» «Фонтанке» заявили, что бригада прибыла на место сразу после получения информации. «Электроснабжение в Московском районе оперативно восстановлено. С 22:37 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — заверили в компании.
Сегодня вечером свет также пропал в Красногвардейском районе, на улице Стахановцев, на Новочеркасском и Заневском проспектах. В «Ленэнерго» заявили, что причиной инцидента стало технологическое нарушение, которое устранили к восьми вечера.