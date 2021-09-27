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В Петербурге второе за вечер отключение света. На этот раз страдает Московский район

Проспект Космонавтов в Петербурге погрузился во тьму

В Московском районе Петербурга часть жителей осталась без света. Об этом вечером 27 сентября сообщают читатели «Фонтанки».

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Они уточняют, что полная темнота наступила как минимум в квартале между улицами Типанова и Орджоникидзе. Электричество пропало около 21:30. В пресс-службе «Ленэнерго» «Фонтанке» заявили, что бригада прибыла на место сразу после получения информации. «Электроснабжение в Московском районе оперативно восстановлено. С 22:37 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — заверили в компании.

Фото: Читательница «Фонтанки» Мария
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Сегодня вечером свет также пропал в Красногвардейском районе, на улице Стахановцев, на Новочеркасском и Заневском проспектах. В «Ленэнерго» заявили, что причиной инцидента стало технологическое нарушение, которое устранили к восьми вечера.

Фото: Читательница «Фонтанки» Мария

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Комментарии (3)

Бедные гз-шники
domepic
И в Кировском районе свет был нестабильным. Лампочки немного моргали. Нужно в каком подъезде сделать систему диагностики света, которая бы измеряла напряжение и передавала бы данные на сервер. А ещё лучше сделать умные счётчики, которые заодно бы диагностировали бы проводку. Ведь электромобиль Тесла проверяет параметры тока перед зарядкой. Значит, такая система возможна.
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