По словам местной жительницы, электричество пропало в домах на улице Стахановцев, а также на Новочеркасском и Заневском проспектах. Кроме того, работать перестали некоторые уличные фонари и светофоры.



«Кажется, будто ты попала в реальный фильм ужасов», — добавила Дарья.

