По словам местной жительницы, электричество пропало в домах на улице Стахановцев, а также на Новочеркасском и Заневском проспектах. Кроме того, работать перестали некоторые уличные фонари и светофоры.
«Кажется, будто ты попала в реальный фильм ужасов», — добавила Дарья.
В пресс-службе «Россети Ленэнерго» «Фонтанке» сообщили, что причиной инцидента стало технологическое нарушение. С 20:04 все потребители получают электроэнергию в полном объеме, уточнили в компании.
В «Ленсвете» добавили, что также отправили на место бригаду, на данный момент уличное освещение восстановлено.