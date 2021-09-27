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«Реальный фильм ужасов». Несколько улиц в Красногвардейском районе лишились света

В Красногвардейском районе Петербурга несколько домов и улиц остались без освещения

Вечером в Красногвардейском районе Петербурга несколько магистралей лишились света. Об этом 27 сентября сообщила читательница «Фонтанки» Дарья.

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По словам местной жительницы, электричество пропало в домах на улице Стахановцев, а также на Новочеркасском и Заневском проспектах. Кроме того, работать перестали некоторые уличные фонари и светофоры.

«Кажется, будто ты попала в реальный фильм ужасов», — добавила Дарья.

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В пресс-службе «Россети Ленэнерго» «Фонтанке» сообщили, что причиной инцидента стало технологическое нарушение. С 20:04 все потребители получают электроэнергию в полном объеме, уточнили в компании.

В «Ленсвете» добавили, что также отправили на место бригаду, на данный момент уличное освещение восстановлено.

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Комментарии (5)

260763871
Какие все нежные стали) свет моргнул - все, фильм ужасов, опасность мародёрства, безобразие)
Interstell
Что за дела? В Московском районе тоже уже второй раз за день несколько улиц вырубает полностью.
VF812
Фонтанка, вы вопли каждой истерички выставлять будете?
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