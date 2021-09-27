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Оспаривающий итоги выборов контент теперь запрещен на YouTube

Видеохостинг Youtube запретил контент, в котором ставятся под сомнение итоги прошедших выборов в США и ФРГ.

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«В запрещенную категорию входят материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты», — указывает 27 сентября «Новая газета» со ссылкой на правила платформы.

Пока нововведение касается только выборов в США и Германии. В качестве примера запрещенного контента приводятся тезисы противников Джо Байдена о фальшивых бюллетенях и мертвых душах, а также сведения о фальсификациях и технических сбоях в ФРГ.

Список стран, выборы в которых нельзя оспаривать на YouTube, может быть расширен.

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Комментарии (4)

Юра Алекс
А судьи кто?
Россия в этом списке будет?
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