Оспаривающий итоги выборов контент теперь запрещен на YouTube

«В запрещенную категорию входят материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты», — указывает 27 сентября «Новая газета» со ссылкой на правила платформы.



Пока нововведение касается только выборов в США и Германии. В качестве примера запрещенного контента приводятся тезисы противников Джо Байдена о фальшивых бюллетенях и мертвых душах, а также сведения о фальсификациях и технических сбоях в ФРГ.

