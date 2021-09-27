FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Москва усиливает масочный режим

В заведениях общепита и магазинах Москвы усилят масочный контроль

0
Печать

Контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе в Москве будет усилен, заявил руководитель Департамента торговли и услуг города столицы Алексей Немерюк.

«В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получил предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно», — цитирует чиновника 27 сентября агентство городских новостей «Москва».

Как писала «Фонтанка», тем временем губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новую версию коронавирусного 121-го постановления. Но в ней нет принципиальных изменений.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний