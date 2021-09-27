Москва усиливает масочный режим

Контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе в Москве будет усилен, заявил руководитель Департамента торговли и услуг города столицы Алексей Немерюк.



«В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получил предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно», — цитирует чиновника 27 сентября агентство городских новостей «Москва».



Как писала «Фонтанка», тем временем губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новую версию коронавирусного 121-го постановления. Но в ней нет принципиальных изменений.

