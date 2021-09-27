Учительницу антипрививочных взглядов изолировали от детей в Красноярске

«Я не вижу смысла ставить прививку, потому что у меня высокий уровень антител, я болела коронавирусом в ноябре прошлого года. Мне уже 52 года, у меня есть хронические заболевания, поэтому не считаю безопасным ставить прививку. Кроме того, видела, что у других людей, моих знакомых, были побочные реакции после вакцины», — заявила 27 сентября учительница журналисту NGS24.RU.

Учитель начальных классов красноярской гимназии № 8 Оксана Торопова временно отстранена от занятий — она отказалась делать прививку от коронавируса, ссылаясь на перенесённую ранее болезнь и боязнь побочных эффектов.

В управлении образования города заявили журналистам, что директор школы был в праве принять решение об отстранении учителя без прививки.



«Насколько нам известно, учитель не предоставляла никаких справок об антителах директору школы, а в ультимативной форме отказывалась от вакцинации и всё», — пояснили в ведомстве.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что в больницах Петербурга из-за коронавируса и ОРВИ на дистанционное обучение уже отправились больше сотни классов.

