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Мужчина стрелял по кошкам у детской площадки в Мордовии

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Фото: ГУ МВД по Республике Мордовии
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Полиция Мордовии проверяет информацию о том, что в одном из городов региона мужчина устроил стрельбу по кошкам. Произошедшее засняли очевидцы и опубликовали в соцсетях.

На записи, опубликованной в группе «Ковылкино Хайп», видно, как мужчина, стоящий у автомобиля с открытым багажником, стреляет по кошкам из чего-то, похожего на ружье. Одна из кошек как раз пробегает мимо, а потом в нескольких метрах от стрелка бегут дети. Как отмечают в паблике, происходило это во дворе жилого дома в городе Ковылкино, рядом с детской площадкой.

Как сообщает 27 сентября пресс-служба ГУ МВД по Республике Мордовии, полиция установила личность мужчины на видео, ему 43 года. Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома на улице Есенина в Ковылкине. Сейчас ММО МВД России «Ковылкинский» проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Фото: ГУ МВД по Республике Мордовии

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