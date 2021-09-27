Полиция Мордовии проверяет информацию о том, что в одном из городов региона мужчина устроил стрельбу по кошкам. Произошедшее засняли очевидцы и опубликовали в соцсетях.



На записи, опубликованной в группе «Ковылкино Хайп», видно, как мужчина, стоящий у автомобиля с открытым багажником, стреляет по кошкам из чего-то, похожего на ружье. Одна из кошек как раз пробегает мимо, а потом в нескольких метрах от стрелка бегут дети. Как отмечают в паблике, происходило это во дворе жилого дома в городе Ковылкино, рядом с детской площадкой.