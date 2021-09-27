Путин дал гражданство автору книги «Научиться любить Россию», к которой написал предисловие

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства ряду иностранцев. В их числе — советник гендиректора Большого театра Ханс-Йоахим Фрай, следует из документа, опубликованного 27 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.
Весной Путин написал предисловие к книге Фрая «Научиться любить Россию», которая вышла в Германии три года назад. В ней рассказано о том, как немец впервые встретился с российским президентом, а также как начал работать и жить в России.
Фрай занимает пост художественного руководителя образовательного центра «Сириус» фонда «Талант и успех», а также много лет работает в России режиссером-постановщиком. Кроме того, до 2007 года он был худруком Дрезденской государственной оперы.