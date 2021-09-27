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Путин дал гражданство автору книги «Научиться любить Россию», к которой написал предисловие

Немецкий деятель культуры Ханс-Йоахим Фрай получит гражданство России

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Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства ряду иностранцев. В их числе — советник гендиректора Большого театра Ханс-Йоахим Фрай, следует из документа, опубликованного 27 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Весной Путин написал предисловие к книге Фрая «Научиться любить Россию», которая вышла в Германии три года назад. В ней рассказано о том, как немец впервые встретился с российским президентом, а также как начал работать и жить в России.

Фрай занимает пост художественного руководителя образовательного центра «Сириус» фонда «Талант и успех», а также много лет работает в России режиссером-постановщиком. Кроме того, до 2007 года он был худруком Дрезденской государственной оперы.

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Комментарии (4)

RemyMartin
Да этот Ханс большой искусник минуэта?
Danik
Его Величество изволило пообедать и соблоговолило погулять!
Всем три раза ку!
Xodok1
А зачем учиться любить Россию, просто без учебы нельзя? Вот россияне приезжают в Германию или Англию и любят их прямо с трапа самолёта и потом их надо отучивать всем первым каналом...
Видимо надо просто закрыть глаза на повальное воровство, грязные подъезды и общественные туалеты, бестолковые законы, хамоватых чиновников, на плохие дороги и идиотов- водителей на этих дорогах, пянь в электричках....Тогда можно и полюбить...
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