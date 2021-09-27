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Обзор BadComedian на фильм Козловского «Чернобыль» разблокировали на YouTube

Обзор Евгения Баженова на фильм «Чернобыль» снова доступен на YouTube

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Обзор кинокритика и блогера Евгения Баженова, или BadComedian, на фильм Данилы Козловского «Чернобыль» разблокировали на YouTube. Об этом 27 сентября пишет TJ со ссылкой на данные сервиса WatanNetwork.

Ранее Баженов заявил, что подал вторую жалобу на блокировку обзора и, вероятно, ролик удалят, а потом все «выйдет на уровень суда». При этом он допустил, что создатели «Чернобыля» судебного разбирательства не хотят.

Обзор BadComedian на «Чернобыль» Данилы Козловского вышел пять дней назад и собрал почти 9,7 миллиона просмотров. Затем ролик оказался недоступен в 70 странах с формулировкой: «Это видео содержит материалы, принадлежащие Netflix». Якобы сервис стримингового просмотра фильмов усмотрел в обзоре недобросовестное использование контента. Баженов утверждал, что жалобу подали вручную.

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Комментарии (9)

Hans-Christian
Козловский - типичный нарциссист. Пробовал смотреть его "Чернобыль", хватило минут на сорок - фильм Данилы о себе любимом, сюжет там на десятом месте.
А обзоры BadComedian все классные, некоторые пересматривал, когда нужно было настроение поднять.
А автора канала и в самом деле можно в политику двигать скоро (руководителем субъекта федерации или мэром города). Моё субъективное мнение - будет лучше любого из ЕР. Бывшие актёры президентами становились (здесь я не имею в виду Зеленского), и большинство было довольно.
Piligrino
Вот гады. Хорошо что посмотреть бэда успел сразу после выхода обзора. Козловского видимо разбарабанило не на шутку)
Печально что теперь сильно порезанный ролик будет...
266183370
Прислушиваться к мнению данного персонажа - себя не уважать.
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