Обзор BadComedian на фильм Козловского «Чернобыль» разблокировали на YouTube

Обзор кинокритика и блогера Евгения Баженова, или BadComedian, на фильм Данилы Козловского «Чернобыль» разблокировали на YouTube. Об этом 27 сентября пишет TJ со ссылкой на данные сервиса WatanNetwork.



Ранее Баженов заявил, что подал вторую жалобу на блокировку обзора и, вероятно, ролик удалят, а потом все «выйдет на уровень суда». При этом он допустил, что создатели «Чернобыля» судебного разбирательства не хотят.



Обзор BadComedian на «Чернобыль» Данилы Козловского вышел пять дней назад и собрал почти 9,7 миллиона просмотров. Затем ролик оказался недоступен в 70 странах с формулировкой: «Это видео содержит материалы, принадлежащие Netflix». Якобы сервис стримингового просмотра фильмов усмотрел в обзоре недобросовестное использование контента. Баженов утверждал, что жалобу подали вручную.

