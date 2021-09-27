BadComedian о блокировке обзора на «Чернобыль»: Все выйдет на уровень суда

Кинокритик и YouTube-блогер Евгений Баженов подал вторую жалобу на блокировку обзора на фильм «Чернобыль».



«Я подал ещё одну ответную жалобу <...> Они на эту жалобу уже ответят страйком, то есть ролик удалят, я думаю. После этого, наверно, уже будет уровень суда. Я думаю, к этому всё сведётся», — рассказал 27 сентября Баженов в комментарии изданию «Подъем».



По его словам, при этом не ясно, где будет происходить суд: в России или США. BadComedian также допустил, что до суда и не дойдет, так как якобы этого не хотят создатели фильма.

