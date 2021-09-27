BadComedian о блокировке обзора на «Чернобыль»: Все выйдет на уровень суда

Кинокритик и YouTube-блогер Евгений Баженов подал вторую жалобу на блокировку обзора на фильм «Чернобыль».
«Я подал ещё одну ответную жалобу <...> Они на эту жалобу уже ответят страйком, то есть ролик удалят, я думаю. После этого, наверно, уже будет уровень суда. Я думаю, к этому всё сведётся», — рассказал 27 сентября Баженов в комментарии изданию «Подъем».
По его словам, при этом не ясно, где будет происходить суд: в России или США. BadComedian также допустил, что до суда и не дойдет, так как якобы этого не хотят создатели фильма.
Обзор BadComedian на «Чернобыль» Данилы Козловского вышел пять дней назад и собрал почти 9,7 миллиона просмотров. Затем ролик оказался недоступен в 70 странах с формулировкой: «Это видео содержит материалы, принадлежащие Netflix». Якобы сервис стримингового просмотра фильмов усмотрел в обзоре недобросовестное использование контента. Баженов уверен, что жалобу подали вручную.