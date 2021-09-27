Кубанский пенсионер убил жену и пасынка за то, что они его «не ценят»

Жителя станицы Павловская на Кубани, который зарезал жену и пасынка, а также пытался убить невестку и еще одного пасынка, приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Об этом 27 сентября сообщили в Следственном комитете.



Как установило следствие, мужчина «испытывал неприязнь к женщине и ее детям, так как считал, что они к нему безразлично относятся и не ценят, в связи с чем решил их убить». 25 ноября 2020 года он убил жену, нанеся 12 ударов ножом. После чего приехал к дому сына погибшей, где ему открыла дверь невестка. Увидев в руках у мужчины ружье, она попыталась закрыть дверь и предупредить мужа. Злоумышленник успел выстрелить ей в руку. Затем он поехал к дому второго сына жены и убил его, нанеся 7 ударов ножом. После этого автомобиль пенсионера заблокировала полиция, он начал угрожать сотрудникам ружьем, но его удалось задержать. В ходе следствия мужчина полностью признал вину. Суд отправил его в колонию строгого режима на 24 года.

