Фитнес-тренер из Москвы пытался спасти подругу в штормовых волнах, но оба разбились о скалы

Тело москвича нашли испанские спасатели в провинции Аликанте. Он бросился в море спасать подругу, момент гибели на телефон сняла его жена.

Видеозапись с телефона супруги Данилы 27 сентября опубликовал телеграм-канал «База». Погиб россиянин в конце прошлой недели, неподалеку от города Торревьеха. Как писала La Vanguardia, тело девушки нашли в четверг, молодого человека — еще через день.

На кадрах видно, как ее болтало в небольшой бухте. Сильные волны не позволяли зацепиться и вылезти из воды. Тогда в воду прыгнул Данила, он нашел точку, с которой оба практически выбрались. Очередная сильная волна смыла обоих на глазах у супруги фитнес-тренера.