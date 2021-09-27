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Фитнес-тренер из Москвы пытался спасти подругу в штормовых волнах, но оба разбились о скалы

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Тело москвича нашли испанские спасатели в провинции Аликанте. Он бросился в море спасать подругу, момент гибели на телефон сняла его жена.

Видеозапись с телефона супруги Данилы 27 сентября опубликовал телеграм-канал «База». Погиб россиянин в конце прошлой недели, неподалеку от города Торревьеха. Как писала La Vanguardia, тело девушки нашли в четверг, молодого человека — еще через день.

На кадрах видно, как ее болтало в небольшой бухте. Сильные волны не позволяли зацепиться и вылезти из воды. Тогда в воду прыгнул Данила, он нашел точку, с которой оба практически выбрались. Очередная сильная волна смыла обоих на глазах у супруги фитнес-тренера.

Данила, судя по его соцсетям, родом из Москвы, он указывает, что ему 30 лет. Девушка — инструктор по йоге из Финляндии, ей было 24 года. Тело нашли в трех километрах от места съемок.

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Комментарии (6)

syshsun
Какое отвратительное,двойное самоубийство.
veteran78
Поначитаются про начальников мчс и дааааавай всех спасать.
Елена Владимирова
Подруга ему была дороже жены
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