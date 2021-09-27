«Предатель интересов службы с позором изгнан». На Урале офицер МВД арестован по подозрению в изнасиловании 12-летней

Об аресте фигурантов 27 сентября сообщает региональный Следственный комитет. На два месяца под стражу отправлен 33-летний участковый уполномоченный ОМВД по городу Первоуральску и неоднократно судимый помощник машиниста экскаватора, которому исполнилось 40 лет.



Обоим предъявлены обвинения по статьям о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании, пострадавшей 12 лет.



По версии следствия, машинист обманным путём заманил девочку в квартиру к полицейскому на улице Горняков, где над ней надругались. У участкового, как уточнялось, в тот день был выходной.

