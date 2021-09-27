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«Предатель интересов службы с позором изгнан». На Урале офицер МВД арестован по подозрению в изнасиловании 12-летней

Обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней участкового в Первоуральске арестовали и уволили

МВД Свердловской области расторгло трудовые отношения с младшим офицером, которого обвинили в преступлении против половой неприкосновенности подростка. По версии следствия, к сексуальному контакту девочку он принудил с другом.

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Об аресте фигурантов 27 сентября сообщает региональный Следственный комитет. На два месяца под стражу отправлен 33-летний участковый уполномоченный ОМВД по городу Первоуральску и неоднократно судимый помощник машиниста экскаватора, которому исполнилось 40 лет.

Обоим предъявлены обвинения по статьям о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании, пострадавшей 12 лет.

По версии следствия, машинист обманным путём заманил девочку в квартиру к полицейскому на улице Горняков, где над ней надругались. У участкового, как уточнялось, в тот день был выходной.

Обоих фигурантов определили в СИЗО до 25 ноября. Следком выясняет, каким образом сотрудник с педофильскими замашками появился в полиции. В МВД от него уже отреклись.

«Предатель интересов службы, по-другому его назвать сложно, с позором изгнан из рядов полиции за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, — заявил руководитель пресс-службы регионального ведомства Валерий Горелых, пишет «Интерфакс». — Инспекция по работе с личным составом областного полицейского главка проводит служебную проверку, по итогам которой к дисциплинарной ответственности будут привлечены все непосредственные руководители задержанного за неэффективную профилактическую работу с личным составом».

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Комментарии (6)

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Балабановские "герои" продолжают свое существование.
Виталий Кайдалов
С каких пор в МВД офицеры? Офицеры - это кадровые военнослужащие! А это просто сотрудники
Свободу Лёхе!
У бывшего сотрудника, наверное, когнитивный диссонанс: как так? Сапогом в живот пожилой женщине - можно, а вот так - нельзя?.. Всё начинается гораздо раньше..
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