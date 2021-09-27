«Предатель интересов службы с позором изгнан». На Урале офицер МВД арестован по подозрению в изнасиловании 12-летней

Об аресте фигурантов 27 сентября сообщает региональный Следственный комитет. На два месяца под стражу отправлен 33-летний участковый уполномоченный ОМВД по городу Первоуральску и неоднократно судимый помощник машиниста экскаватора, которому исполнилось 40 лет.
Обоим предъявлены обвинения по статьям о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании, пострадавшей 12 лет.
По версии следствия, машинист обманным путём заманил девочку в квартиру к полицейскому на улице Горняков, где над ней надругались. У участкового, как уточнялось, в тот день был выходной.
Обоих фигурантов определили в СИЗО до 25 ноября. Следком выясняет, каким образом сотрудник с педофильскими замашками появился в полиции. В МВД от него уже отреклись.
«Предатель интересов службы, по-другому его назвать сложно, с позором изгнан из рядов полиции за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, — заявил руководитель пресс-службы регионального ведомства Валерий Горелых, пишет «Интерфакс». — Инспекция по работе с личным составом областного полицейского главка проводит служебную проверку, по итогам которой к дисциплинарной ответственности будут привлечены все непосредственные руководители задержанного за неэффективную профилактическую работу с личным составом».