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На Урале по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки задержан участковый

В городе Первоуральске Свердловской области задержан участковый уполномоченный. Младшего лейтенанта полиции 1988 года рождения подозревают в соучастии в изнасиловании несовершеннолетней.

Как сообщает 26 сентября Znak.com, по предварительной информации, в день совершения преступления к участковому, служащему в органах с мая 2020 года, пришёл в гости ранее судимый друг, который обманным путем заманил туда также 12-летнюю девочку. Обоих мужчин подозревают в надругательстве над несовершеннолетней, девочка обратилась в полицию.

В ГУ МВД России по Свердловской области изданию сообщили, что информация о возможном преступлении поступила накануне вечером, когда к наряду ППС ОВД Первоуральска обратилась за помощью местная жительница 2009 года рождения. Она сообщила, что в отношении неё двумя неизвестными были совершены противоправные действия насильственного характера.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Один из них — помощник машиниста 1980 года рождения, работающий на местном коммерческом предприятии. До этого он неоднократно был судим, в том числе за убийство и разбой. Второй — находившийся на выходном вышеупомянутый участковый.

По данным полиции, все материалы по данному факту уже оперативно направлены в региональное подразделение СК РФ.

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Комментарии (10)

Владислав М
Как вообще взяли на работу в полицию такого типа, который корешится с бывшими зэками и любит малолетних девочек?
263898651
Может это местная 12 летняя проститутка, отомстить ментам решила?
Денис Самсонов
"80го года рождения, неоднократно судимый за убийство и разбой" сколько же теперь дают за подобные преступления, что он не тюрьме?
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