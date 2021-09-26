На Урале по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки задержан участковый

Как сообщает 26 сентября Znak.com, по предварительной информации, в день совершения преступления к участковому, служащему в органах с мая 2020 года, пришёл в гости ранее судимый друг, который обманным путем заманил туда также 12-летнюю девочку. Обоих мужчин подозревают в надругательстве над несовершеннолетней, девочка обратилась в полицию.



В ГУ МВД России по Свердловской области изданию сообщили, что информация о возможном преступлении поступила накануне вечером, когда к наряду ППС ОВД Первоуральска обратилась за помощью местная жительница 2009 года рождения. Она сообщила, что в отношении неё двумя неизвестными были совершены противоправные действия насильственного характера.

