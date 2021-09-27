Петербуржцы получили условные сроки за мошенничество с акциями кондитерского комбината «Невские берега» и помещением на Садовой

Как сообщили 27 сентября в объединенной пресс-службе петербургских судов, фигуранты с февраля 2014 года по май 2015-го путем обмана приобрели права на имущество ООО «Фирма «Барс». В их распоряжении оказались помещение по адресу: Садовая ул., д. 59/43, лит. А, площадью 364,5 кв. м стоимостью не менее 43 млн руб., 100% компании «Евролес», оцененной почти в 62 млн рублей, а также около 15% акций АО «Невские берега», которому принадлежит одноименный кондитерский комбинат. Общая стоимость имущества составила не менее 110 млн руб., сообщили в пресс-службе.

Кроме того, став владельцами «Евролеса», они получили права на имущественный комплекс, состоящий из земельного участка и трех нежилых зданий, включая трансформаторную подстанцию. Он оценивается еще в 64 млн рублей.



Троица действовала по стандартной схеме: через подделку протоколов собраний, договоров и иных документов путем подписания нужными лицами чистых листов бумаги, обман не осведомленных об умысле нотариусов и налоговиков, использование подконтрольных соучастникам фирм, не ведущих хозяйственную деятельность. «Предприниматели» пытались также продать помещение на Садовой ничего не подозревающему покупателю, но не смогли довести дело до конца из-за наложенного на объект ареста.



Суд признал фигурантов виновными и назначил им условное наказание. Куваева получила 5 лет условно с испытательным сроком на 5 лет, Булавенко — 4 года с испытательным сроком на 5 лет, Филин — 3,5 года с испытательным сроком на 3 года.

