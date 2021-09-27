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«Защищаемся в осенний сезон». Кадыров показал, как привился от гриппа

Рамзан Кадыров сообщил, что сделал прививку от гриппа

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал прививку от гриппа. Видео вакцинации он опубликовал 27 сентября в личном Telegram-канале.

«Прививка от четырёх вариантов гриппа. Защищаемся в осенний сезон разгула ОРВИ!» — комментирует он.

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На кадрах — улыбающийся Кадыров, сидящий в кресле посреди большого зала. Девушка в медицинском халате, платке и маске делает ему укол, из-за кресла выходит мужчина и помогает расправить закатанный рукав главы региона. Затем Кадырову оглашают рекомендации: беречь себя, пока иммунитет не сформировался, и не контактировать с больными, — и вручают сертификат.

Ранее «Фонтанка» писала, что Кадыров установил мировой рекорд на выборах главы региона, набрав 99,7%. Явка на выборах в Чечне составила 94,42%, а действующего главу региона поддержали 711 973 жителя республики. Два других кандидата — Халид Накаев и Иса Хаджимурадов — набрали 0,12% и 0,15% голосов соответственно.

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Комментарии (1)

07A
Этот Президент-человек доброго и быстрого дела!
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