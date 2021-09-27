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Пандемия подрезала продолжительность жизни в западных странах. Такого скачка не бывало со времен Второй мировой

Британские СМИ: Пандемия вызвала значительный спад продолжительности жизни

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Пандемия коронавируса настолько сократила индекс продолжительности жизни в западных странах, что этот скачок стал максимальным со времен Второй мировой войны. Об этом 27 сентября сообщает Financial Times со ссылкой на исследование социологов из Оксфордского университета.

Ученые выяснили, что у мужчин ожидаемая продолжительность жизни сократилась более чем на год в 11 государствах, а у женщин — в 8. В 22 странах этот уровень упал на полгода, всего в исследовании были задействованы 29 государств.

«Для западных стран, таких как Испания, Италия, Англия, Бельгия, столь значительное снижение продолжительности жизни наблюдалось только во время Второй мировой войны», — говорится в публикации.

При этом мужчин пандемия подкосила сильнее, чем женщин. Антирекорд поставлен в США: там уровень жизни мужского населения упал на 2,2 года (женского — на 1,65), а в Литве — на 1,7. Гендерную «выборку» ученые объясняют разницей в моделях поведения и биологическими особенностями организма. В целом, по данным социологов, пандемия «обнулила» прогресс по продолжительности жизни, достигнутый в последние 5–6 лет.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом от 24 сентября, суточная смертность от COVID-19 в России побила абсолютный рекорд с начала пандемии — 828 человек.

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Комментарии (12)

nuga
Вакцинация работает
zzz34
Чиновники подрезали продолжительность жизни в западных странах. Такого скачка не бывало со времен Второй мировой вот так правильно
Skazochny
⚡️Число умерших от ковида за 3 последних дня:

Италия - 164
Франция - 169
Германия - 214
Британия - 227
Испания - 246
Россия - 2 465
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