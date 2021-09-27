Пандемия подрезала продолжительность жизни в западных странах. Такого скачка не бывало со времен Второй мировой

Пандемия коронавируса настолько сократила индекс продолжительности жизни в западных странах, что этот скачок стал максимальным со времен Второй мировой войны. Об этом 27 сентября сообщает Financial Times со ссылкой на исследование социологов из Оксфордского университета.

Ученые выяснили, что у мужчин ожидаемая продолжительность жизни сократилась более чем на год в 11 государствах, а у женщин — в 8. В 22 странах этот уровень упал на полгода, всего в исследовании были задействованы 29 государств.