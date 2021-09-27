Женщина и ребенок, пострадавшие в ДТП на автобусной остановке в Калининграде, получили серьезные травмы. Момент наезда засняла камера видеонаблюдения. Запись опубликовало региональное управление МВД.
Около 8 часов 27 сентября на улице Александра Невского в Калининграде 49-летний мужчина, перепутав педали, вылетел на автобусную остановку и сбил стоявших там женщину и ребенка. На записи с камеры видно, как автомобиль резко поворачивает направо и таранит остановочный павильон. По словам начальника пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светланы Поставничей, ожидавшая автобус мать с 9-летним ребенком получили тяжелейшие травмы.
«Понять, о чем думал взрослый мужчина за рулем автомобиля «Рено», когда вместо педали тормоза нажал на газ, пока сложно», — комментирует она.
Сам же автомобилист описал ситуацию полиции так: «Ну, я хотел высадить пассажира. При заезде в «карман», видать, колесо зацепило бордюр, и руль у меня вправо резко потянуло, ну и не остановилась машина, заехала на тротуар».