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«Понять, о чем думал мужчина за рулем «Рено», пока сложно». Наезд на мать с ребенком в Калининграде попал на видео

Мать с ребенком, сбитые на остановке в Калининграде, получили тяжелые травмы

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Скриншот видео УМВД России по Калининградской области
Скриншот видео УМВД России по Калининградской области
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Женщина и ребенок, пострадавшие в ДТП на автобусной остановке в Калининграде, получили серьезные травмы. Момент наезда засняла камера видеонаблюдения. Запись опубликовало региональное управление МВД.

Около 8 часов 27 сентября на улице Александра Невского в Калининграде 49-летний мужчина, перепутав педали, вылетел на автобусную остановку и сбил стоявших там женщину и ребенка. На записи с камеры видно, как автомобиль резко поворачивает направо и таранит остановочный павильон. По словам начальника пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светланы Поставничей, ожидавшая автобус мать с 9-летним ребенком получили тяжелейшие травмы.

«Понять, о чем думал взрослый мужчина за рулем автомобиля «Рено», когда вместо педали тормоза нажал на газ, пока сложно», — комментирует она.

Сам же автомобилист описал ситуацию полиции так: «Ну, я хотел высадить пассажира. При заезде в «карман», видать, колесо зацепило бордюр, и руль у меня вправо резко потянуло, ну и не остановилась машина, заехала на тротуар».

Скриншот видео УМВД России по Калининградской области
Скриншот видео УМВД России по Калининградской области

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Комментарии (3)

ccc2308
Это точно.
Иван 2пырьев
Как можно в здравом уме купить каптюр? Если только не посидев внутр
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