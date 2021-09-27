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ФАС рекомендовала «Газпрому» продавать больше газа на бирже для формирования справедливой цены топлива

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Федеральная антимонопольная служба направила в адрес ПАО «Газпром» рекомендации по увеличению объемов продажи газа на бирже. Решение компании прекратить суточные торги привело к неудовлетворенному спросу и росту биржевых цен.

В пресс-службе ФАС России 27 сентября сообщили, что «Газпром» с 9 августа перестал выставлять заявки на продажу на суточных торгах, что привело к сокращению объема продаж газа в августе по сравнению с июлем. Объем неудовлетворенного спроса в августе составил 1,1 млрд кубометров, а биржевые цены выросли по сравнению с предыдущим месяцем.

«Рекомендации направлены на формирование справедливой стоимости природного ресурса и достижение установленного правительством Российской Федерации показателя продажи газа на биржевых торгах», — отметили в ФАС.

По информации антимонопольного органа, за 8 месяцев 2021 года «Газпром» реализовал на бирже 3,6 млрд куб. м газа. Это в 3,4 раза меньше, чем за 12 месяцев 2020 года, когда компанией было продано 12,1 млрд куб. м.

Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в Петербурге 12 августа выросла до рекордных 59,035 тыс. рублей за тонну. После колебаний в течение месяца к 13 сентября цена упала до 44,7 тыс. рублей. По данным на 27 сентября, тонна СУГ на бирже в Петербурге подешевела на 0,97 % к началу торгов, до 44,43 тыс. рублей.

Как следует из данных Росстата, газомоторное топливо в России в августе подорожало на 21 % в сравнении с июлем. Цена литра выросла до 33,79 рубля. Значительный рост цен сделал газ менее выгодной альтернативой бензину, чем раньше.

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