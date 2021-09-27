Продолжение проспекта Ветеранов в Петербурге дошло до общественных обсуждений

Комитет по градостроительству и архитектуре вынес на общественные обсуждения проект планировки с проектом межевания территории для продления проспекта Ветеранов. Речь об участке от проспекта Буденного до Красносельского шоссе.



Оповещение опубликовано 27 сентября, сами обсуждения продлятся до 16 ноября. Проект планировки разработан ООО «БКН-Инжиниринг» по заказу комитета по развитию транспортной инфраструктуры. В информационной справке говорится, что строительство участка планируется осуществить в один этап, ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.

