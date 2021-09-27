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Продолжение проспекта Ветеранов в Петербурге дошло до общественных обсуждений

Смольный вынес на общественные обсуждения документацию по продолжению проспекта Ветеранов

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Комитет по градостроительству и архитектуре вынес на общественные обсуждения проект планировки с проектом межевания территории для продления проспекта Ветеранов. Речь об участке от проспекта Буденного до Красносельского шоссе.

Оповещение опубликовано 27 сентября, сами обсуждения продлятся до 16 ноября. Проект планировки разработан ООО «БКН-Инжиниринг» по заказу комитета по развитию транспортной инфраструктуры. В информационной справке говорится, что строительство участка планируется осуществить в один этап, ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.

Напомним, предыдущий участок проспекта Ветеранов — от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного — был полностью открыт год назад.

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