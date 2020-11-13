Новый участок рассчитан на 4 полосы, его протяженность — 2,2 км. Дорога оснащена пешеходными переходами, остановками общественного транспорта, широкими тротуарами и велодорожкой, а также 6 светофорами. Участок приспособлен для передвижения маломобильных жителей и родителей с колясками.

В Петербурге достроили продолжение проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до проспекта Будённого. Рабочее движение по участку запустили 13 ноября.

Первый троллейбус пройдет по новому участку проспекта в понедельник, 16 ноября. В выходные он будет работать в тестовом режиме, отметил губернатор Александр Беглов. Ожидается, что запуск движения сможет разгрузить от автомобилей Петергофское шоссе.

Напомним, участок строился с 2019-го, в конце прошлого года на нем запустили двустороннее автомобильное движение по левому направлению до проспекта Будённого — дорога вывела петербуржцев из ЖК «Солнечный город» к Санкт-Петербургскому и Петергофскому шоссе.

Продлением проспекта за 970 млн рублей занималось ПО «Возрождение». Поначалу заявки обоих участников аукциона — компаний «Орион» и «Возрождение» — отклонили, позже снова признали не соответствующими требованиям, из-за чего дирекция транспортного строительства выбирала подрядчика методом запроса предложений. Выбор пал на компанию «Орион». Однако ПО «Возрождение» отстояло свои права через суд и опротестовало недопуск к аукциону в двух инстанциях.