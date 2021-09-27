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В центре Петербурга полицейские искали в барах шарики с «веселящим» газом, а нашли еще и контрафактный алкоголь

Двадцать баров за ночь в центре Петербурга проверили сотрудники полиции

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«Пьяные» улицы в центре Петербурга стали чуть трезвее после визита полиции. Сотрудники искали баллоны с закисью азота, которым «веселят» себя посетители ночных клубов.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу 27 сентября, за ночь работники полиции Центрального УМВД, усиленные оперативниками из управления по контролю за оборотом наркотиков, обошли 20 заведений (баров и ночных клубов) на улицах Рубинштейна, Ломоносова и Думской. Искали в основном баллоны с так называемым «веселящим» газом, запрещенным в свободной реализации, но смотрели и на содержимое баров и документы на алкоголь.

Автор: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

В результате с трех улиц вывезли больше 40 десятилитровых баллонов с закисью азота и около 100 литров контрафактного алкоголя.

По всем фактам нарушений в отношении администраций заведений возбуждены административные дела.

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