«Пьяные» улицы в центре Петербурга стали чуть трезвее после визита полиции. Сотрудники искали баллоны с закисью азота, которым «веселят» себя посетители ночных клубов.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу 27 сентября, за ночь работники полиции Центрального УМВД, усиленные оперативниками из управления по контролю за оборотом наркотиков, обошли 20 заведений (баров и ночных клубов) на улицах Рубинштейна, Ломоносова и Думской. Искали в основном баллоны с так называемым «веселящим» газом, запрещенным в свободной реализации, но смотрели и на содержимое баров и документы на алкоголь.
Автор: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
В результате с трех улиц вывезли больше 40 десятилитровых баллонов с закисью азота и около 100 литров контрафактного алкоголя.
По всем фактам нарушений в отношении администраций заведений возбуждены административные дела.