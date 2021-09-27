Почему исчез «КовиВак», а «ЭпиВакКорону» везут в «медвежьи углы», где нет интернета. Аналитик — о вакцинации в России

В прививочных пунктах в столицах сейчас малолюдно, почти нет очередей. И такая картина — почти по всей стране. Темпы вакцинации в России медленно падают с середины лета. Почему? Разбирается «Доктор Питер».
В России в настоящее время вакцинированы от коронавируса более 47 миллионов человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По словам министра, «вакцинация сегодня показывает эффективность в профилактике заболевания». Также Мурашко заявил, что в регионах России сформирован месячный запас вакцины от коронавируса, дефицита нет.
— Вакцины достаточно, запасы составляют около одного месяца, — отметил он.
По подсчетам Gogov.ru, на сегодня (
-
41 706 138человек ( 28,5 %населения) — полностью привиты; 89 301 133штуки — всего прививок сделано;
- 659 тысяч человек — прошли ревакцинацию.
Виктор Кабанов, независимый аналитик сообщества Watching COVID-2019.ru, анализирует темпы вакцинации и объемы производства отечественных вакцин с декабря 2020 года.
— Темпы вакцинации в стране опустились до майских показателей, когда в среднем за неделю расходовали
«ЭпиВакКорона»: в «медвежьи углы» без интернета
Регистрация партий «ЭпиВакКороны», по данным Росздравнадзора, пошла на убыль с июля, когда за весь месяц было выпущено всего
— К примеру, одна из первых партий, выпущенных под Зеленоградом, состояла из четырех доз, — говорит Виктор Кабанов. — И тогда же, в декабре, производитель «Спутника» выпустил партию в полмиллиона доз. Так что разброс был огромный.
О том, что запасы вакцины полностью исчерпаны в Москве и почти — в Петербурге, «Доктор Питер» писал еще в начале июля, когда кампания по вакцинации была в самом разгаре. Окончательно вакцина исчезла из двух столиц и других крупных городов в августе. Когда ожидаются новые поставки, власти не сообщают.
— Говорят о том, что Москва и Петербург отказались от применения «ЭпиВака» в связи с его низкой эффективностью, — отмечает аналитик.
Напомним, новосибирская разработка в этом году стала самой обсуждаемой в научной и медицинской среде. Авторитетные биологи сомневаются в том, что вакцина действительно способна защитить человека от коронавируса.
— А вот в регионах доля «ЭпиВакКороны» может доходить до
«Мы собираем в Сети анкеты со всей страны, анализируя, где и какой вакциной прививают людей, и в этих анкетах «ЭпиВака» практически нет»
Виктор Кабанов
Тем временем в новосибирском центре «Вектор» сообщают, что уже около миллиона россиян прошли полный курс вакцинации препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона». Разработчики также сообщили, что новая партия вакцины в ближайшее время поступит в российские регионы. В оборот попадет около 1,3 миллиона прививок, которые произвели по полному циклу. Примечательно, что в то же время, когда «Вектор» докладывал о миллионе привитых россиян, перед московскими врачами выступил Владимир Путин, который, отмечая успехи российской научной школы, перечислил и две версии вакцины от коронавируса («Спутник» и «КовиВак»), но не назвал «ЭпиВакКорону».
«КовиВак»: производство встало?
С 27 августа не было зарегистрировано ни одной партии «КовиВака».
— Про «КовиВак» не известно ничего, кроме того, что его выпускается совсем мало, — говорит Виктор Кабанов. — В разы меньше, чем «ЭпиВака». Иногда он появляется в регионах в совершенно смешных объемах.
За минувшие сутки в России заболели
В России привито
«Спутник V» и «Спутник Лайт»: второй компонент отстает от первого
По словам Виктора Кабанова, производство этих вакцин стабильно уже несколько месяцев. Но есть сомнения в возможности производителя нарастить объемы производства.
— 28 июня — резко в один день — было зарегистрировано аж 19 партий второго компонента «
За первую неделю сентября, по данным эксперта, было выпущено
— Получается, первого компонента могут производить в полтора раза больше, чем второго, — делает вывод аналитик. — Я пытался выяснить почему. Я не биохимик, но, как мне объяснили эксперты, второй компонент более капризен в производстве, поэтому плохо масштабируется. Скорее всего, не хватает реактивов — сейчас, кстати, во всём мире большой дефицит реактивов, из-за которого вынуждены приостанавливать производство вакцин. Заводы построить можно, а где взять квалифицированный персонал и реактивы — вопрос, это большая комплексная проблема.
— Дефицит второго компонента после ажиотажного спроса удалось погасить, но накапливать вакцины для очередного ажиотажного спроса пока не получается. Накапливаем, но не быстро, — отмечает Виктор Кабанов.
«Сейчас на складах около 5 миллионов доз вакцин, но, как показывает практика, при высоком спросе они разойдутся за неделю»
Виктор Кабанов
И отдельная тема — экспорт российских вакцин.
— Я слежу только за Аргентиной, куда с декабря 2020 года идут основные объемы поставок. Есть еще информация о том, что «Спутник» поставляют в Мексику, но это разовые поставки, не такие регулярные, как в Аргентину, — рассказывает Виктор Кабанов. — Грубо говоря, вакцину экспортируют в «бочках», там лаборатория Ричмонда ее разливает по пробиркам, потом еще какое-то время тестируют на мышках и только после этого разрешают людям привиться. Второго компонента там тоже не хватает — около 4 миллионов доз. Аргентинцам говорят, что временной интервал между двумя прививками может составлять до трех месяцев. Поэтому многие привитые пока остаются без второй дозы «Спутника». Сколько всего доз поставлено в Аргентину — тайна, покрытая мраком.