Почему исчез «КовиВак», а «ЭпиВакКорону» везут в «медвежьи углы», где нет интернета. Аналитик — о вакцинации в России

В России резко упали темпы вакцинации Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU Поделиться Поделиться







В прививочных пунктах в столицах сейчас малолюдно, почти нет очередей. И такая картина — почти по всей стране. Темпы вакцинации в России медленно падают с середины лета. Почему? Разбирается «Доктор Питер».

В России в настоящее время вакцинированы от коронавируса более 47 миллионов человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По словам министра, «вакцинация сегодня показывает эффективность в профилактике заболевания». Также Мурашко заявил, что в регионах России сформирован месячный запас вакцины от коронавируса, дефицита нет.

— Вакцины достаточно, запасы составляют около одного месяца, — отметил он. По подсчетам Gogov.ru, на сегодня ( 27 сентября 2021 года) 47 594 995 человек в России привито хотя бы одним компонентом вакцины.

41 706 138 человек ( 28,5 % населения) — полностью привиты;

человек ( населения) — полностью привиты; 89 301 133 штуки — всего прививок сделано;

штуки — всего прививок сделано; 659 тысяч человек — прошли ревакцинацию. Виктор Кабанов, независимый аналитик сообщества Watching COVID-2019.ru, анализирует темпы вакцинации и объемы производства отечественных вакцин с декабря 2020 года.

— Темпы вакцинации в стране опустились до майских показателей, когда в среднем за неделю расходовали 140 тысяч доз в день, — рассказал он «Доктору Питеру». — В летний ажиотаж благодаря добровольно-принудительной вакцинации по всей стране (исключая Москву и Московскую область) усредненная цифра за неделю составляла больше 600 тысяч доз в день. Это была максимальная цифра. Это всё информация по « Спутнику V », которым в основном вакцинируют население. Остальных вакцин выпускается очень мало.



«ЭпиВакКорона»: в «медвежьи углы» без интернета Регистрация партий «ЭпиВакКороны», по данным Росздравнадзора, пошла на убыль с июля, когда за весь месяц было выпущено всего 9 партий (в июне — 15). За 21 день августа зарегистрировали всего две партии, но буквально в последние дни месяца подоспели еще 6 партий, итого — 8. С 1 сентября было выпущено еще пять партий «ЭпиВакКороны». Правда, сколько доз содержится в одной партии, неизвестно. Можно предполагать всё что угодно.

— К примеру, одна из первых партий, выпущенных под Зеленоградом, состояла из четырех доз, — говорит Виктор Кабанов. — И тогда же, в декабре, производитель «Спутника» выпустил партию в полмиллиона доз. Так что разброс был огромный.

О том, что запасы вакцины полностью исчерпаны в Москве и почти — в Петербурге, «Доктор Питер» писал еще в начале июля, когда кампания по вакцинации была в самом разгаре. Окончательно вакцина исчезла из двух столиц и других крупных городов в августе. Когда ожидаются новые поставки, власти не сообщают.



— Говорят о том, что Москва и Петербург отказались от применения «ЭпиВака» в связи с его низкой эффективностью, — отмечает аналитик.

Напомним, новосибирская разработка в этом году стала самой обсуждаемой в научной и медицинской среде. Авторитетные биологи сомневаются в том, что вакцина действительно способна защитить человека от коронавируса.



В регионах доля «ЭпиВакКороны» может доходить до 10 % Фото: Леонид Меньшенин / 74.RU Поделиться Поделиться







— А вот в регионах доля «ЭпиВакКороны» может доходить до 10 % , — говорит Виктор Кабанов. — Однажды, еще летом, проскочила информация, что партия в 40 тысяч доз пришла в Якутск. Примечательно, что никакой другой вакцины тогда в Якутию не поставляли. Видимо, это связано с тем, что расстояния там гигантские и при транспортировке вакцины с требованием соблюдать строгий температурный режим проще использовать «ЭпиВак». Также с Камчатки и Сахалина мне пишут, что эту вакцину развозят по «медвежьим углам». У меня вообще складывается такое впечатление, что «ЭпиВакКорону» развозят в те места, где нет интернета.



«Мы собираем в Сети анкеты со всей страны, анализируя, где и какой вакциной прививают людей, и в этих анкетах «ЭпиВака» практически нет» Виктор Кабанов

Тем временем в новосибирском центре «Вектор» сообщают, что уже около миллиона россиян прошли полный курс вакцинации препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона». Разработчики также сообщили, что новая партия вакцины в ближайшее время поступит в российские регионы. В оборот попадет около 1,3 миллиона прививок, которые произвели по полному циклу. Примечательно, что в то же время, когда «Вектор» докладывал о миллионе привитых россиян, перед московскими врачами выступил Владимир Путин, который, отмечая успехи российской научной школы, перечислил и две версии вакцины от коронавируса («Спутник» и «КовиВак»), но не назвал «ЭпиВакКорону».



«КовиВак»: производство встало?

С 27 августа не было зарегистрировано ни одной партии «КовиВака».

— Про «КовиВак» не известно ничего, кроме того, что его выпускается совсем мало, — говорит Виктор Кабанов. — В разы меньше, чем «ЭпиВака». Иногда он появляется в регионах в совершенно смешных объемах.

За минувшие сутки в России заболели 22 498 человек в 85 регионах — это максимальный прирост с 8 августа , когда было зарегистрировано 22 866 новых заболевших. Накануне суточная заболеваемость составила 22 041 случай. Уже неделю подряд суточная смертность держится выше отметки 800. Общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 7 420 913 , из них 203 900 скончались от последствий инфекции. В России привито 47 594 995 человек, что равно 32 процентам .

«Спутник V» и «Спутник Лайт»: второй компонент отстает от первого

По словам Виктора Кабанова, производство этих вакцин стабильно уже несколько месяцев. Но есть сомнения в возможности производителя нарастить объемы производства.

— 28 июня — резко в один день — было зарегистрировано аж 19 партий второго компонента « Спутника V ». В это время ажиотаж на прививочных пунктах уже достиг своего пика, было понятно, что второй дозы на всех не хватит, поэтому была такая реакция производителей. Но такое впечатление, что тогда выскребли всё по сусекам, потому что с того дня начался провал в производстве.



За первую неделю сентября, по данным эксперта, было выпущено 11 партий « Спутника V » первого компонента и 5 партий второго. «Лайта» за это же время — 7 партий .

— Получается, первого компонента могут производить в полтора раза больше, чем второго, — делает вывод аналитик. — Я пытался выяснить почему. Я не биохимик, но, как мне объяснили эксперты, второй компонент более капризен в производстве, поэтому плохо масштабируется. Скорее всего, не хватает реактивов — сейчас, кстати, во всём мире большой дефицит реактивов, из-за которого вынуждены приостанавливать производство вакцин. Заводы построить можно, а где взять квалифицированный персонал и реактивы — вопрос, это большая комплексная проблема.

— Дефицит второго компонента после ажиотажного спроса удалось погасить, но накапливать вакцины для очередного ажиотажного спроса пока не получается. Накапливаем, но не быстро, — отмечает Виктор Кабанов.

«Сейчас на складах около 5 миллионов доз вакцин, но, как показывает практика, при высоком спросе они разойдутся за неделю» Виктор Кабанов

И отдельная тема — экспорт российских вакцин.

— Я слежу только за Аргентиной, куда с декабря 2020 года идут основные объемы поставок. Есть еще информация о том, что «Спутник» поставляют в Мексику, но это разовые поставки, не такие регулярные, как в Аргентину, — рассказывает Виктор Кабанов. — Грубо говоря, вакцину экспортируют в «бочках», там лаборатория Ричмонда ее разливает по пробиркам, потом еще какое-то время тестируют на мышках и только после этого разрешают людям привиться. Второго компонента там тоже не хватает — около 4 миллионов доз. Аргентинцам говорят, что временной интервал между двумя прививками может составлять до трех месяцев. Поэтому многие привитые пока остаются без второй дозы «Спутника». Сколько всего доз поставлено в Аргентину — тайна, покрытая мраком.

