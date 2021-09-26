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Шестеро детей госпитализированы из-за отравления хлором после посещения бассейна в Таганроге

В Таганроге дети отравились парами хлора в бассейне

Следственный комитет по Ростовской области проводит проверку после сообщения об отравлении детей хлором в одном из бассейнов города Таганрога.

Как сообщили 26 сентября в региональном управлении СК РФ, об инциденте в культурно-оздоровительном комплексе стало известно сегодня. По предварительным данным, у шестерых несовершеннолетних после посещения бассейна резко ухудшилось самочувствие, в связи с чем их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и родственников пострадавших. Также отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СКР.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Ростовской области более 30 детей отравились во время тренировочных сборов в одном из центров загородного отдыха.

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