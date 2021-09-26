Шестеро детей госпитализированы из-за отравления хлором после посещения бассейна в Таганроге

Следственный комитет по Ростовской области проводит проверку после сообщения об отравлении детей хлором в одном из бассейнов города Таганрога.



Как сообщили 26 сентября в региональном управлении СК РФ, об инциденте в культурно-оздоровительном комплексе стало известно сегодня. По предварительным данным, у шестерых несовершеннолетних после посещения бассейна резко ухудшилось самочувствие, в связи с чем их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора.



В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и родственников пострадавших. Также отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СКР.