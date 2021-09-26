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Исландия стала первой в Европе страной, в парламенте которой женщин больше, чем мужчин

Исландия обогнала Швецию по количеству женщин в парламенте

В новом парламенте Исландии более половины мест заняли женщины. Об этом сообщает Ruv, ссылаясь на опубликованные 26 сентября итоговые результаты голосования.

Альтинг (однопалатный парламент Исландии) будет состоять из 33 женщин и 30 мужчин. Это прецедент не только для Исландии, но и Европы. В Швеции, занимавшей до сих пор первое место по представительству женщин в законодательном органе, прекрасной половине принадлежит 47% мест в парламенте.

Исландия была первой страной, избравшей президентом женщину в 1980 году. С 2018 года в стране действует закон о равной оплате труда мужчин и женщин, согласно которому работодатели обязаны предоставлять данные о том, что мужчины и женщины получают одинаковую зарплату.

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Комментарии (5)

266081655
Молодцы, исландцы! Наших старых пердунов - на свалку! Даёшь молодых женщин с высшим образованием! Может тогда и заживём по-человечески, как в Исландии, Швеции, Финляндии и Норвегии, где во власти большинство женщин.....
пазузу
"— Я не буду возражать, если сегодня, то есть, завтра, среди нас будет один мужчина.
— Очень хороший парень.
— В порядке исключения. Я пойду его сама позову.
— Но тогда же их будет двое…"
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