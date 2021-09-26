Исландия стала первой в Европе страной, в парламенте которой женщин больше, чем мужчин

В новом парламенте Исландии более половины мест заняли женщины. Об этом сообщает Ruv, ссылаясь на опубликованные 26 сентября итоговые результаты голосования.



Альтинг (однопалатный парламент Исландии) будет состоять из 33 женщин и 30 мужчин. Это прецедент не только для Исландии, но и Европы. В Швеции, занимавшей до сих пор первое место по представительству женщин в законодательном органе, прекрасной половине принадлежит 47% мест в парламенте.



Исландия была первой страной, избравшей президентом женщину в 1980 году. С 2018 года в стране действует закон о равной оплате труда мужчин и женщин, согласно которому работодатели обязаны предоставлять данные о том, что мужчины и женщины получают одинаковую зарплату.

