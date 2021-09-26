FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +12
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
3
Печать

Якутского шамана Габышева увезли на принудительное лечение в неизвестном направлении

Шамана, пытавшегося «изгнать Путина», отправили на принудительное лечение

Шамана Александра Габышева из Якутии, который хотел освободить Россию от «демона», отправили на принудительное лечение вскоре после отклонения апелляции, сообщил его адвокат Алексей Прянишников со ссылкой на сотрудников якутского СИЗО.

«Куда именно он отправлен, не сообщают. Быстро сработали», — написал 26 сентября Прянишников в Telegram.

Как сообщала «Фонтанка», 18 марта Габышева, который планировал новый поход на Москву с претензиями к президенту Владимиру Путину, признали невменяемым. А 23 сентября Верховный суд Якутии в полном объёме отказал в удовлетворении жалобы защиты на это решение.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Brevnault
Якутский шаман в кремле не нужен. Там свой есть, тывинский. Для рыбалки и прогулок по тайге.
AndrewBarsik
Обитатели "сумасшедшего дома" единогласно признали невменяемым Единственного психически здорового.
kоt-obormot
Тени он там своей - в темных подземных коридорах еще не пугается?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний