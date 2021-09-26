Шамана Александра Габышева из Якутии, который хотел освободить Россию от «демона», отправили на принудительное лечение вскоре после отклонения апелляции, сообщил его адвокат Алексей Прянишников со ссылкой на сотрудников якутского СИЗО.
«Куда именно он отправлен, не сообщают. Быстро сработали», — написал 26 сентября Прянишников в Telegram.
Как сообщала «Фонтанка», 18 марта Габышева, который планировал новый поход на Москву с претензиями к президенту Владимиру Путину, признали невменяемым. А 23 сентября Верховный суд Якутии в полном объёме отказал в удовлетворении жалобы защиты на это решение.
Якутского шамана Габышева увезли на принудительное лечение в неизвестном направлении
Шамана, пытавшегося «изгнать Путина», отправили на принудительное лечение
Шамана Александра Габышева из Якутии, который хотел освободить Россию от «демона», отправили на принудительное лечение вскоре после отклонения апелляции, сообщил его адвокат Алексей Прянишников со ссылкой на сотрудников якутского СИЗО.