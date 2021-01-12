Якутский шаман Габышев планирует поход на Москву на белом коне. «Чтоб миссию свою свершить — народ от «Демона» освободить»

Шаман из Якутии Александр Габышев планирует новый поход на Москву. Об этом он заявил в аудиообращении, опубликованном на Youtube.



Выехать из Якутска Габышев собирается в марте 2021 года, основной отряд добровольцев к нему присоединится в Иркутске. Он сам будет передвигаться на белом коне, его соратники — на автомобилях. Цели похода туманно описаны в стихах (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.):



Где бы не находился Шаман-воин,



Незримо путь свой продолжает он.



В людских душах растворившись,

