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Якутский шаман Габышев планирует поход на Москву на белом коне. «Чтоб миссию свою свершить — народ от «Демона» освободить»

Шаман из Якутии Александр Габышев планирует новый поход на Москву. Об этом он заявил в аудиообращении, опубликованном на Youtube.

Выехать из Якутска Габышев собирается в марте 2021 года, основной отряд добровольцев к нему присоединится в Иркутске. Он сам будет передвигаться на белом коне, его соратники — на автомобилях. Цели похода туманно описаны в стихах (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.):

Где бы не находился Шаман-воин,

Незримо путь свой продолжает он.

В людских душах растворившись,

К Москве на белом коне мчится,
Чтоб миссию свою свершить —

Народ от «Демона» освободить.

«От Иркутска дойдем до Алтая, это место силы всей России. Потом через Сибирь и дойдем до Урала, а там до Москвы рукой подать», — поясняет свои планы Габышев.

Напомним, в первый поход шаман отправился весной 2019 года — он шел пешком из Якутска в Москву и собирался провести обряд «изгнания Путина». Его задержали по дороге, направили на психиатрическую экспертизу и возбудили несколько дел. В декабре 2019-го Габышев собрался в поход второй раз, но его задержали до выхода — он получил штраф за неповиновение полицейским. До третьей попытки дело пока не дошло — в мае прошлого года Габышева поместили на лечение в психиатрическую больницу, там он провел около двух месяцев.

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Комментарии (8)

zlopopik
Дурень.
Modest_5e4ce41f7533b
Зачем ему обязательно в Москву. Если он шаман, то и на удаленке прекрасно свою работу выполнить может.
260657101
Да хоть Шаман, уж хоть кто-нибудь.
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