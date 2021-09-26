На КАД задавило рабочего, рискнувшего перебежать проезжую часть

Как сообщает 26 сентября портал 47news, по данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в начале одиннадцатого часа утра накануне. Автомобиль «Хёндэ Солярис» на первом километре внешнего кольца КАД сбил перебегавшего проезжую часть дорожного рабочего. После этого «Хёндэ» врезался еще в «Киа Серато».



После аварии рабочий скончался в больнице. Уточняется, что ему было 48 лет, он жил в Петербурге.



Ранее «Фонтанка» писала, что волонтеры и дорожники в течение шести часов успокаивали раненую на КАД собаку.

