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Археологи раскопали древнюю псковскую сумку из 14 века. Показываем, что в ней было

Древнюю кожаную сумку обнаружили археологи во Пскове

Псковские археологи в одном из раскопов на площади Ленина нашли кожаную сумку. А в ней — личные вещи владельца, который жил в 14–15 веке, сообщил Археологический центр Псковской области.

«Сумка из раскопа с площади Ленина из слоя 14–15 веков, сохранилась с содержимым — свечкой и фрагментами ткани. Законсервирована и ждёт специалиста по тканям, чтобы продолжить дальнейшее изучение содержимого», — рассказали 26 сентября археологи в Instagram.

Артефакт поместили в пластиковый контейнер и будут внимательно изучать специалисты.

Ранее «Фонтанка» писала, что на месте будущей дороги под Калининградом археологи нашли древнюю настольную игру.

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Комментарии (6)

Hans-Christian
Интересно, а как "историки" устанавливают, что что-то даже в слое какого-то века именно этого века? Если я закопаю предмет в "слой 15-ого века" он автоматом станет сам такого же возраста? Типа, кожаному изделию 600-700 лет? А почему оно не сгнило, какая-то консервация была, если была, то какая (в статье не написано)?
У меня по более недавней предоставляемой нам "истории" Санкт-Петербурга масса вопросов, на которые нет адекватных ответов (хотя бы даже самые очевидные: например, чем обрабатывался весь этот колоссальный объём гранита, имеющего твёрдость восемь по шкале Мооса (твёрже только алмаз и корунд), или технология укладки гранитных блоков под водой по берегам набережных с такой точностью и долговкчеостью без современного спецоборудования), а тут 14-15-ый век.
Хорошо быть историком: кто будет проверять? А даже если и ошибёшься, можно сказать: ну ошибся, не 14-ый век это, а начало 20-ого, ну бывает...
266187825
Бронзовые когти бабкины смешно выглядят.
karbofos
Перчатки, пинцет, специальное освещение и температурные условия при исследовании - нет, не слышали?

Недолго сумка при таких ковыряниях в ней пальцами проживет.

Нумизматы даже металлические монеты руками не трогают.
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