Интересно, а как "историки" устанавливают, что что-то даже в слое какого-то века именно этого века? Если я закопаю предмет в "слой 15-ого века" он автоматом станет сам такого же возраста? Типа, кожаному изделию 600-700 лет? А почему оно не сгнило, какая-то консервация была, если была, то какая (в статье не написано)?

У меня по более недавней предоставляемой нам "истории" Санкт-Петербурга масса вопросов, на которые нет адекватных ответов (хотя бы даже самые очевидные: например, чем обрабатывался весь этот колоссальный объём гранита, имеющего твёрдость восемь по шкале Мооса (твёрже только алмаз и корунд), или технология укладки гранитных блоков под водой по берегам набережных с такой точностью и долговкчеостью без современного спецоборудования), а тут 14-15-ый век.

Хорошо быть историком: кто будет проверять? А даже если и ошибёшься, можно сказать: ну ошибся, не 14-ый век это, а начало 20-ого, ну бывает...