Псковские археологи в одном из раскопов на площади Ленина нашли кожаную сумку. А в ней — личные вещи владельца, который жил в 14–15 веке, сообщил Археологический центр Псковской области.
«Сумка из раскопа с площади Ленина из слоя 14–15 веков, сохранилась с содержимым — свечкой и фрагментами ткани. Законсервирована и ждёт специалиста по тканям, чтобы продолжить дальнейшее изучение содержимого», — рассказали 26 сентября археологи в Instagram.
Артефакт поместили в пластиковый контейнер и будут внимательно изучать специалисты.
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