«Суд запретил Айбазову садиться за руль любого ТС, общаться со свидетелями обвинения, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения. Кроме того, суд обязал Айбазова своевременно являться по вызову следователя. Айбазов не возражал», — уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Вечером 24 сентября на Невском проспекте BMW не стал притормаживать у пешеходного перехода, а перестроился в правый крайний ряд и сбил двух девушек на «зебре». Пострадавшие получили травмы средней и тяжёлой степени тяжести. Обе доставлены в Мариинскую больницу. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по 264 статье УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Суд отстранил от BMW обвиняемого по уголовному делу о наезде на пешеходов на Невском проспекте
Петербургский суд запретил водителю BMW садиться за руль
Куйбышевский районный вынес постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении 22-летнего водителя BMW Асхата Айбазова, обвиняемого в наезде на двух девушек на Невском проспекте. Решение вынесено 26 сентября.
«Суд запретил Айбазову садиться за руль любого ТС, общаться со свидетелями обвинения, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения. Кроме того, суд обязал Айбазова своевременно являться по вызову следователя. Айбазов не возражал», — уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.