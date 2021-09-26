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Суд отстранил от BMW обвиняемого по уголовному делу о наезде на пешеходов на Невском проспекте

Петербургский суд запретил водителю BMW садиться за руль

Куйбышевский районный вынес постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении 22-летнего водителя BMW Асхата Айбазова, обвиняемого в наезде на двух девушек на Невском проспекте. Решение вынесено 26 сентября.

«Суд запретил Айбазову садиться за руль любого ТС, общаться со свидетелями обвинения, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения. Кроме того, суд обязал Айбазова своевременно являться по вызову следователя. Айбазов не возражал», — уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Вечером 24 сентября на Невском проспекте BMW не стал притормаживать у пешеходного перехода, а перестроился в правый крайний ряд и сбил двух девушек на «зебре». Пострадавшие получили травмы средней и тяжёлой степени тяжести. Обе доставлены в Мариинскую больницу. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по 264 статье УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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Комментарии (20)

pila_grigoryeva
этот камаз отбросов сбежит в горы и на этом все закончится.Наша дружбанародная федерация даже его искать не будет.не русский а значит антифашист и как говорится black lives matter
Дмитрий_1111
Был бы Славянин - уже сидел бы!
Waterfall
Не понимаю, почему подобные происшествия не трактуются как нападение со смертельным оружием? Ведь авто - это круче биты и ножа.

А тут какое то "не соблюдение".

Сажать надо! Сразу сажать, причем по статье именно попытки убийства.
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