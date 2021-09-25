МВД Белоруссии заявило о задержании «организаторов и исполнителей» терактов в Могилевской области. Как рассказала 25 сентября пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, речь идет о преступлениях, совершенных в августе и сентябре 2021 года под Бобруйском и в самом райцентре.

«Утром 11 августа бригадир путей на рельсах недалеко от ж/д станции Мирадино обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство. Тогда из-за этого остановили движение поездов на полтора часа. Похожие предметы были найдены работниками БЖД 24 и 31 августа между рельсами возле ж/д станций Титовка и Бабино, а также 16 сентября продавцом «Табакерки» около самого торгового киоска в Бобруйске. Еще один теракт совершен 24 сентября на стрельбище «Киселевичи»: злоумышленники сожгли стрелковый тир, принадлежащий в/ч 5527», — рассказали в МВД республики.

