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В Белоруссии задержали «организаторов и исполнителей» терактов

МВД Белоруссии заявило о задержании «организаторов и исполнителей» терактов в Могилевской области. Как рассказала 25 сентября пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, речь идет о преступлениях, совершенных в августе и сентябре 2021 года под Бобруйском и в самом райцентре.

«Утром 11 августа бригадир путей на рельсах недалеко от ж/д станции Мирадино обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство. Тогда из-за этого остановили движение поездов на полтора часа. Похожие предметы были найдены работниками БЖД 24 и 31 августа между рельсами возле ж/д станций Титовка и Бабино, а также 16 сентября продавцом «Табакерки» около самого торгового киоска в Бобруйске. Еще один теракт совершен 24 сентября на стрельбище «Киселевичи»: злоумышленники сожгли стрелковый тир, принадлежащий в/ч 5527», — рассказали в МВД республики.

Правоохранители установили подозреваемых, ими оказались трое жителей Бобруйска в возрасте 27, 30 и 45 лет. Возбуждены уголовные дела. Задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, в том числе совершенным в Минске.

Автор: МВД Республики Беларусь

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Комментарии (4)

Alexander_5e4cfced16b74
явно кто-то что-то залаживает )))
Набеглов
Ну хорошо что хоть в этот раз людей пощадил, а не так как тогда в минском метро.
kоt-obormot
Мозаичный психопат сейчас всю страну пересажает ради себя, и коленьки.
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