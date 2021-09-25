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Председатель гаражного кооператива отрицает причастность к нападению в парке Героев-пожарных. Прятавшегося в пруду ударили ножом 17 раз

Суд арестовал обвиняемых в заказном покушении на убийство из-за гаража в Петербурге

Фрунзенский районный суд арестовал Антона Шадрина, Сергея Панасюгу и Евгения Иванова, обвиняемых в покушении на убийство владельца гаража. Решение вынесено 25 сентября.

По версии следствия, председатель гаражного кооператива на Южном шоссе Сергей Панасюга не поладил с одним из членов объединения. Мужчине не нравилось, что глава ведёт коммерческую деятельность на территории кооператива.

Председатель задумал кардинально решить проблему. Он обратился к 25-летнему жителю Кировского района, рабочему кооператива Евгению Иванову, с предложением ликвидировать оппонента. За это обещал 600 тысяч. Иванов же подбил своего квартиросъемщика — 29-летнего безработного Антона Шадрина.

В ночь на 23 сентября на 51-летнего петербуржца напали в парке Героев-пожарных. Ему нанесли не менее 17 ударов ножом, но он смог убежать и спрятаться в пруду.

В суде Шадрин просил домашний арест, добавив, что сотрудничает со следствием. Иванов заявил, что к преступлению непричастен. Этой же позиции придерживался и Панасюга.

«Вину он не признает, заявляет о непричастности. Возражал против заключения под стражу, просил домашний арест либо иную меру. Следователь пояснил, что сбор доказательств по делу не закончен, причастность подтверждается в том числе протоколом очной ставки, обвиняемый может оказать воздействие на потерпевшего, свидетелей и других обвиняемых», — уточнили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Все трое будут под стражей до 23 ноября.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
"Сергей Панасюга" - персонаж, я так понимаю с серых территорий 404 сюда прирулил, и стал свои быдлопорядки наводить доступными ему способами?
Клаустрофобик
Вот утырки.
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