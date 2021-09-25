«Наступил на дерьмо и пошел дальше». Актер из провокационных «предвыборных» роликов заявил, что не знал, в чем участвует

По словам актера «Мастерской Дмитрия Брусникина», он не знал, для какой аудитории предназначались видео. «Во-вторых, что будут вот такие вот финальные титры с таким закадровым голосом и с таким контекстом, я был не в курсе», — сказал Газизуллин.

Актер Даниил Газизуллин, который снялся в нескольких провокационных «предвыборных» роликах, заявил, что его не предупреждали, для чего предназначаются эти видео. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое опубликовал 25 сентября у себя на странице в Facebook.

Также он утверждает, что «очень серьезные» моменты с ним никто не обговорил ни до съемок, ни после. О провокационном подтексте, по его словам, не было и в сценарии. История с роликами, как уточняет парень, стала для него «очень хорошим уроком».



«Потому что иногда все-таки стоит смотреть под ноги. Иногда даже на самой протоптанной тропинке ты можешь наступить на дерьмо. Я вот наступил на дерьмо, оно повоняло немного. Я вытер ботинок и пошел дальше. Я не хочу разбираться, что оно и когда его положили», — добавил актер.



Как писала «Фонтанка», в «предвыборных» роликах молодой человек с девушкой решают «попробовать что-то новое». Каждый раз это выходит боком парню, после чего он кричит матом на спутницу и выражает протест против «нового». В конце появляются титры «"Единая Россия" — проверено временем», на фоне диктор говорит, что «надо выбирать то, в чем уверен».

