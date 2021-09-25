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Правительство направит регионам более 74 млрд рублей на строительство школ

Российские регионы получат более 74 млрд рублей на реализацию проектов по строительству новых школ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Деньги получат 34 региона, в ближайшие годы там построят 128 современных школ на 93,7 тыс. учебных мест. Также средства на возведение школ направят и сами регионы.

Всего в 2021–2024 годах из федерального бюджета на строительство школ планируют направить 234,7 млрд рублей в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил отказаться от учебы в три смены в школах к 2023/24-му учебному году.

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