Правительство направит регионам более 74 млрд рублей на строительство школ

Российские регионы получат более 74 млрд рублей на реализацию проектов по строительству новых школ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.



Деньги получат 34 региона, в ближайшие годы там построят 128 современных школ на 93,7 тыс. учебных мест. Также средства на возведение школ направят и сами регионы.



Всего в 2021–2024 годах из федерального бюджета на строительство школ планируют направить 234,7 млрд рублей в рамках госпрограммы «Развитие образования».

