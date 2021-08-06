В российских школах откажутся от учебы в три смены

Владимир Путин поручил отказаться от учебы в три смены в школах к 2023/24-му учебному году.

«С учетом ранее данных поручений обеспечить <…> реализацию мер, направленных на предупреждение формирования третьих смен в образовательных организациях общего образования, предусмотрев полный отказ от них в 2023/24-м учебном году», — цитирует 6 августа распоряжение Владимира Путина ТАСС.

Выполнять поручение президента будут правительство и органы исполнительной власти в регионах. Доклад о проделанной работе необходимо предоставить 15 декабря, а затем — раз в полгода.

