Авария с участием большегрузов произошла на КАД в Петербурге днём 25 сентября. О ДТП рассказали очевидцы в социальных сетях.
Перед съездом на Парашютную улицу гружённый песком КАМАЗ врезался в фуру. От удара у грузовика накренило кабину.
Вызволяли зажатого водителя очевидцы.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла в 12:30 на 11 километре внутреннего кольца КАД, между транспортными развязками с ЗСД и Парашютной улицей. По предварительной информации, пострадал один человек. Полоса безопасности и первая полоса перекрыты. На проездую часть высыпался песок.