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В Петербурге на КАД грузовик с песком потерял кабину

Авария с участием большегрузов произошла на КАД в Петербурге днём 25 сентября. О ДТП рассказали очевидцы в социальных сетях.

Перед съездом на Парашютную улицу гружённый песком КАМАЗ врезался в фуру. От удара у грузовика накренило кабину.

Вызволяли зажатого водителя очевидцы.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла в 12:30 на 11 километре внутреннего кольца КАД, между транспортными развязками с ЗСД и Парашютной улицей. По предварительной информации, пострадал один человек. Полоса безопасности и первая полоса перекрыты. На проездую часть высыпался песок.

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